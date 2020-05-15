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Нафтогаз обеспечил в этом году 12% доходов госбюджета
08:52 15.05.2020 |
За четыре месяца 2020 года Группа «Нафтогаз» оплатила в государственный бюджет 28 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"По оперативным данным за январь - апрель 2020 года Группа Нафтогаз перечислила в государственный бюджет около 28 млрд грн налогов и сборов. Поступления от Группы Нафтогаз составили более 12% общих доходов государственного бюджета за январь-апрель 2020 года", - говорится в сообщении.
Группа Нафтогаз остается крупнейшим плательщиком налогов в Украине, напомнили в пресс-службе.
Как сообщалось, по результатам 2019 года фактический совокупный объем налоговых и дивидендных платежей Группы Нафтогаз в государственный бюджет составил 121 млрд грн.
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