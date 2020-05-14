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«Нафтогаз» возложил организацию и сопровождение международных арбитражей на экс-замглавы МИД Зеркаль
18:34 14.05.2020 |
Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств группы в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации.
Согласно пресс-релизу НАК, соответствующий функционал Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры группы "Нафтогаз".
"Направление, за которое я отвечаю в "Нафтогазе", чрезвычайно важно и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится", - приводятся в сообщении слова Зеркаль.
В НАК напомнили, что в 2014-15 гг. на должности замминистра иностранных дел Украины Зеркаль занималась вопросами европейской интеграции, в частности, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах в делах против России (про финансирование терроризма и расовой дискриминации, нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушения иммунитета военных кораблей и членов экипажа).
Она также была задействована в работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года, а также принимала активное участие в переговорах Украина-ЕС-Россия относительно заключения "зимних пакетов" в 2014-2015 и 2015-2016 гг. В должности замминистра Зеркаль также была вовлечена в противодействие строительству газопровода Северный потток-2.
Ранее, 13 мая, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о полученном предупреждении относительно сокращения его должности в компании и увольнении через два месяца. По его словам, наиболее логичным пояснением его увольнения является уход от приоритетов по эффективной защите интересов Украины в отношениях с российским "Газпромом" и борьбе с коррупцией в газовой отрасли и "Нафтогазе". В частности, речь идет о подготовленном его командой детальном анализе возможностей по подаче новых исков против Газпрома на $17,3 млрд.
Как сообщалось, Витренко в начале февраля 2020 года сообщил, что "Нафтогаз" рассматривает возможности подачи новых исков к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС. По его словам, изучается вопрос переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, разблокирование экспорта газа независимыми российскими газодобывающими компаниями, разблокирование транзита среднеазиатского газа, а также возмещение полученных убытков от участия "Газпрома" в долговых обязательствах RosUkrEnergo.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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