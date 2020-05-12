НАБУ и САП завершили расследование миллионной аферы на «Электротяжмаше»

Детективы НАБУ и САП завершили расследование дела о причинении ущерба предприятию «Электротяжмаш» на сумму около 14 миллионов гривень.

Материалы дела перед направлением в суд предоставлены для ознакомления трем работникам завода «Электротяжмаш» и представителям чешской компании, сообщает пресс-служба НАБУ.

«8 мая 2020 года пяти подозреваемым в нанесении 13,7 млн грн убытков государственному предприятию «Завод «Электротяжмаш» открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением дела в суд. Таким образом, НАБУ и САП завершили расследование третьей коррупционной схемы на предприятии», - говорится в сообщении.

Как отмечается, действия всех подозреваемых квалифицированы по признакам ч.2 ст. 364 УКУ (Злоупотребление властью или служебным положением). Речь идет о двух заместителях директора ГП «Завод «Электротяжмаш», начальнике управления предприятия, конечном бенефициаре чешской компании и директоре чешской компании.

По информации пресс-службы, следствие установило, что в 2017 году должностные лица ГП «Завод «Электротяжмаш» при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в г. Прага (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика). Те запчасти, которые «Электротяжмаш» продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, последняя перепродала литовской по цене почти вдвое выше - 1,22 млн евро. В результате ГП «Завод «Электротяжмаш» недополучил 13,7 млн грн, что подтверждено экспертизами.

Расследование этих фактов детективы НАБУ проводили с ноября 2017 года.

О подозрении должностным лицам сообщено 17 марта 2020 года.