Почтовые операторы не могут идентифицировать клиентов с помощью электронных паспортов

"Укрпошта" и "Нова Пошта" не могут идентифицировать клиентов с помощью электронных паспортов в приложении "Дия" до интеграции приложения с сервисами финансового мониторинга и Национального банка Украины.

"Сейчас по правилам финмониторинга мы должны сохранять копию паспорта клиента для того, чтобы доказать, кому именно мы предоставили услуги. Также, копия паспорта нужна при получении определенных отправлений, таких как судебные документы, и т.п. Доказать, что наш оператор посмотрел на "Дию" просто невозможно. Нам нужна интеграция с базой приложения, чтобы во время сканирования QR-кода запись об этой операции оставалась в базе с паспортными данными", - пояснил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что надеется на завершение интеграции с базами "Дии" до конца года, однако отметил, что это, в первую очередь, зависит от Министерства цифровой трансформации Украины.

В своих комментариях в Facebook Смелянский отметил, что за нарушение правил финмониторинга в адрес руководителя предприятия предусмотрен штраф в размере 224 тыс. грн за каждый случай. Кроме того, нарушение правил финмониторинга является основанием для увольнения "день в день".

Он также уточнил, что в "Укрпоште" уже позволили получать по предъявлению цифрового паспорта низкорисковые посылки.

"Нова Пошта" также подтвердила невозможность использования цифровых паспортов для идентификации клиентов, в том числе при осуществлении денежных переводов на сумму от 5 тыс. грн.

"Нова Пошта" ожидает от Министерства цифровой трансформации разработанных технических протоколов и интерфейса программирования, который позволит взаимодействовать, получать доступ и обмениваться данными с сервисом "Дия". До этого момента мы продолжаем идентификацию личности при оказании услуг с помощью физических документов или приложения "Нова Пошта", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

В "Новой Поште" подчеркнули, что данное решение связано с тем, что сейчас в "Дие" отсутствуют протоколы для осуществления идентификации клиентов, что может привести к распространению мошеннических схем при получении услуг, в результате которых пострадают клиенты компании.

"Кроме того, отправка и получение денежного перевода также невозможна с электронными документами, так как нормативные документы Национального банка Украины не предусматривают использования приложения "Дия" в качестве средства идентификации при осуществлении перевода средств", - отметили в "Новой Поште".

Компания уже обратилась с вопросом урегулирования невозможности интеграции с системой "Дия" в профильное министерство.

"После внедрения таких протоколов, а также после внесения изменений в нормативные документы НБУ относительно разрешения "Дии" в качестве средства идентификации, мы будем предоставлять клиентам этот сервис в полном объеме", - указали в компании.

В свою очередь, представитель государства в набсовете "Укрпошты", глава директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Камил оглы Сафаров сообщил, что в Мининфраструктуры уже обсудили все необходимые шаги для внедрения использования "Дии" в качестве идентификатора личности клиента "Укрпошты".

"У нас есть уже принятое постановление Кабинета министров по инициативе Мининфраструктуры, в котором мы на транспорте принимаем "е-права", и в которое добавим изменения по "е-паспорту" и почтовому направлению", - написал он в комментарии в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 15 апреля 2020 года Кабмин одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия", сделав паспорта в смартфоне официальными цифровыми аналогами бумажных документов.