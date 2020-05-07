НКРЭКУ одобрила инвестпрограмму «Укрэнерго» в размере 6,4 млрд грн

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила инвестиционную программу НЭК "Укрэнерго" на 2020 год в размере 6,4 млрд грн, что вдвое превышает показатели за 2019 год (3,1 млрд грн), передает Энергореформа.

"Увеличение объема инвестиций обусловлено тем, что на 2020 год запланировано интенсивное финансирование значительной части проектов, которые проектировали и готовили для начала строительных работ в предыдущие годы", - указано в сообщении пресс-службы НЭК.

Отмечается, что 5,1 млрд грн (около 80% общего объема средств) - кредиты, привлеченные от международных финансовых организаций: Международный банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, банк правительства Германии KfW и др.

Согласно информации НЭК, из общего бюджета инвестпрограммы на 2020 год 4,8 млрд грн предусмотрено для технического переоснащения и реконструкции подстанций, воздушных линий и 1,6 млрд грн - на новое строительство.

Среди основных мероприятий, предусмотренных в рамках инвестиционной программы: реконструкция открытых распределительных устройств, строительство ПС 330 кВ "Слобожанская" с заходами линий 330 кВ, ПС 330/110/35 кВ "Западная" с заходами линий 330 кВ, ЛЭП 330 кВ "Западноукраинская-Богородчаны" с реконструкцией ПС 750 кВ " Западноукраинская" и ПС 330 кВ "Богородчаны", завершение строительства ПС 500 кВ "Кременская" с заходами линий 500 кВ "Донбасская - Донская" и ЛЭП 220 кВ "Кременская - Юбилейная", а также ЛЭП 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" с подстанцией 750 кВ "Каховская" с заходами линий 330 кВ.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" выполнила инвестиционную программу 2019 года на 95,2%. За собственные средства компании (тариф) были профинансированы проекты почти на 1,1 млрд грн, за кредитные средства международных финансовых организаций - более чем на 1,9 млрд грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.