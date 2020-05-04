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НБУ оштрафовал в апреле один банк за нарушения в сфере финмониторинга
13:59 04.05.2020 |
Национальный банк в апреле применил к трем банкам меры воздействия из-за нарушений законодательства в сфере финмониторинга, в частности к АО "Креди Агриколь банк" и АО "МИБ" письменное предостережение, а к АО "Полтава-банк" штраф в 300 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в апреле 2020 года применил к трем банкам меры воздействия", - говорится в сообщении.
АО "Креди Агриколь Банк" Национальный банк сделал письменное предостережение за неисполнение банком обязательства немедленно уведомить специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено к перечню лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции. АО "МИБ" получил от Нацбанка письменное предостережение за нарушение требований относительно разработки, внедрения и постоянного обновления внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга и неосуществление надлежащей оценки финансового состояния клиентов. К АО "Полтава-банк" был применен штраф в размере 300 тыс. грн за несовершение на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов должного анализа финансовых операций клиентов, а также письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.
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