Суд отменил решение о восстановлении уволенного руководства ОГХК

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества и отменил предыдущие решения от 16 апреля, которым было восстановлено уволенное руководство АО "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом заявил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Согласно сообщению, временно исполняющим обязанности председателя правления ОГХК остается Питер Дэвис.

"Вместе с тем, доступ к сайту и к другим информационным ресурсам ОГХК, которые являются собственностью государства как единственного акционера компании, продолжает незаконно находиться под контролем сторонних частных лиц, и используется для информационных атак на государственные органы власти", - отмечается в сообщении.

В связи с этим новости и другие информационные материалы о деятельности государственной компании и далее будут публиковаться на официальном веб-сайте Фонда государственного имущества.

Как сообщалось, 17 апреля Фонд госимущетсва заявил о попытке бывшего менеджмента ОГХК во главе с Александром Гладушко установить контроль над предприятием, ссылаясь на незаконное постановление Хозяйственного суда города Киева, который отменил приказ ФГИ от 19 марта о смене руководства ОГКХ и восстановил прежнее правление.

Напомним, в феврале Кабмин согласовал назначение Михаила Макарова исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,94 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.