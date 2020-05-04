Менеджер Коломойского продолжает руководить «Центрэнерго» вопреки решению Кабмина

Близкий к олигарху Игорю Коломойскому менеджер Владимир Потапенко продолжает занимать должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" спустя два месяца после решения Кабмина о назначении нового главы госкомпании.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Потапенко в качестве руководителя "Центрэнерго" участвовал в первом заседании правительственного Антикризисного энергетического штаба, передает БизнесЦензор.

В ходе совещания он признал, что возглавляемое им предприятие имеет определенную задолженность перед шахтами, но пообещал в дальнейшем полностью рассчитываться за поставки угля.

Как сообщалось, 4 марта Кабмин обнародовал распоряжение от 26 февраля, которым согласовал предложение Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Корчинского и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В тот же день Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Перед голосованием за это решение Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством борьбу с коррупцией, упомянув смену близкого к Игорю Коломойскому руководства "Центрэнерго".

В то же время 28 февраля Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

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Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго".