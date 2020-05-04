Финансовые новости
- |
- 04.05.20
- |
- 23:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Менеджер Коломойского продолжает руководить «Центрэнерго» вопреки решению Кабмина
09:17 04.05.2020 |
Близкий к олигарху Игорю Коломойскому менеджер Владимир Потапенко продолжает занимать должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" спустя два месяца после решения Кабмина о назначении нового главы госкомпании.
Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Потапенко в качестве руководителя "Центрэнерго" участвовал в первом заседании правительственного Антикризисного энергетического штаба, передает БизнесЦензор.
В ходе совещания он признал, что возглавляемое им предприятие имеет определенную задолженность перед шахтами, но пообещал в дальнейшем полностью рассчитываться за поставки угля.
Как сообщалось, 4 марта Кабмин обнародовал распоряжение от 26 февраля, которым согласовал предложение Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Корчинского и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".
В тот же день Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Перед голосованием за это решение Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством борьбу с коррупцией, упомянув смену близкого к Игорю Коломойскому руководства "Центрэнерго".
В то же время 28 февраля Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.
Читайте также: Глава ФГИ не видит перспектив приватизации "Центрэнерго" после передачи контроля Коломойскому
Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.
После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".
Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бондаренко, протесты и выборы: Кто отправляет Зеленского в отставку осенью
|Ошибка миротворца. Почему Зеленский зря заговорил о событиях 2 мая в Одессе
|Кабмин одобрил ослабление ограничений в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая
|Бизнесу разрешат работу во время карантина с 11 мая. Кабмин расширил список
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Верховный суд обвинил генпрокурора в давлении по делу «Приватбанка»
|НБУ оштрафовал в апреле один банк за нарушения в сфере финмониторинга
|2019 «Фармак» закончил с прибылью 1,056 млрд гривен
|Злочевский купил компанию бывшего главы «Надра Украины» по геологоразведке
|Суд отменил решение о восстановлении уволенного руководства ОГХК
|Менеджер Коломойского продолжает руководить «Центрэнерго» вопреки решению Кабмина
|В Vodafone анонсировали повышение тарифов на 20% и объяснили почему
Это интересно
|Названы автомобили, которые почти не ломаются
|Google запустил конкурента Zoom для всех желающих и бесплатно
|Количество загрузок сверхпопулярного TikTok преодолело рубеж в 2 миллиарда
|Во время пандемии число пользователей Facebook растет быстрее обычного
|Lexus выпустил упрощенную версию гибридного NX
|Обновленная Tesla Model S стала динамичнее, чем Bugatti Chiron
|Первый в мире смартфон с цветным экраном E Ink поступил в продажу в Китае