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Кабмин назначил временного главу Государственной зерновой корпорации
15:59 29.04.2020 |
Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Василия Коваленко.
Об этом в телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.
Как писал БизнесЦензор, в апреле исполняющий обязанности главы правления ГПЗКУ Саймон Чернявский принял решение не продлевать временный трудовой контракт и не участвовать в конкурсе на должность главы правления корпорации.
Чернявский был назначен и.о. главы правления ГПЗКУ в декабре 2019 года.
ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.
ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году - 1,4 млрд грн). Госкорпорация по итогам января-сентября 2019 года сократила чистый убыток в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 180,62 млн грн.
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