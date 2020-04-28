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Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий на уровне 50%, ПриватБанк - 75%, Нафтогаз - 95% - нардеп
08:42 27.04.2020 |
Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий в госбюджет на уровне 50%, исключения - ПриватБанк (75%), Нафтогаз (95%), сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Кабмин утвердил норматив части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций, которая направляете на уплату дивидендов (то есть зачисляется в Госбюджет).
Базовый норматив - 50%. Исключения: Укрэнерго и Укргидроэнерго - 30%, ПриватБанк - 75%, Нефтегаз - 95%", - написал Гончаренко в Телеграм-канале в пятницу по итогам внеочередного заседания Кабмина.
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