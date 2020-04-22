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Передача ГПЗКУ, «Артемсоли» и «Хлеба Украины» на приватизацию «зависла» – глава ФГИУ
22:24 21.04.2020 |
Практическая реализация принятого в этом году решения правительства о передаче Фонду государственного имущества ряда объектов большой приватизации, в том числе "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ), "Артемсоли" и ГАК "Хлеб Украины", задерживается из-за неподписанного распоряжения правительства.
Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко в интервью "Интерфакс-Украина".
"Они "зависли" между "там и здесь": ГПЗКУ, "Коневодство Украины", "Артемсоль", "Хлеб Украины" - вроде решение и принято, но фактически оно не подписано, поэтому предприятия нам не передали", - сказал он.
Сенниченко указал, что объектов большой приватизации в Фонде всего 23 (со стоимостью по балансу более 250 млн грн), тогда как в целом правительство в рамках политики приватизации, определенной президентом и Верховной Радой, передало ведомству в прошлом году 530 предприятий и в этом году приняло решение о передаче еще около 400.
"За 15 лет ФГИ было передано 93 предприятия, а за последние четыре месяца - около 500, при той же штатной численности и способности", - подчеркнул Сенниченко.
Напомним:
Украина временно временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации.
Первыми должны были стать столичная гостиница "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.
Далее к концу октября к приватизации намечено было подготовить "Президент-отель", а после него, к концу ноября - завод "Электротяжмаш" и к концу года - "Центрэнерго".
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