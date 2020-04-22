Передача ГПЗКУ, «Артемсоли» и «Хлеба Украины» на приватизацию «зависла» – глава ФГИУ

Практическая реализация принятого в этом году решения правительства о передаче Фонду государственного имущества ряда объектов большой приватизации, в том числе "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ), "Артемсоли" и ГАК "Хлеб Украины", задерживается из-за неподписанного распоряжения правительства.

Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Они "зависли" между "там и здесь": ГПЗКУ, "Коневодство Украины", "Артемсоль", "Хлеб Украины" - вроде решение и принято, но фактически оно не подписано, поэтому предприятия нам не передали", - сказал он.

Сенниченко указал, что объектов большой приватизации в Фонде всего 23 (со стоимостью по балансу более 250 млн грн), тогда как в целом правительство в рамках политики приватизации, определенной президентом и Верховной Радой, передало ведомству в прошлом году 530 предприятий и в этом году приняло решение о передаче еще около 400.

"За 15 лет ФГИ было передано 93 предприятия, а за последние четыре месяца - около 500, при той же штатной численности и способности", - подчеркнул Сенниченко.

Напомним:

Украина временно временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации.

Первыми должны были стать столичная гостиница "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.

Далее к концу октября к приватизации намечено было подготовить "Президент-отель", а после него, к концу ноября - завод "Электротяжмаш" и к концу года - "Центрэнерго".