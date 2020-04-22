«Богдан Моторс» победил в тендере на поставку Луцку 29 троллейбусов за средства ЕИБ

Автосборочный завод №1 (Луцк) автомобильной компании "Богдан Моторс" признан победителем тендера на поставку 29 новых низкопольных 12-метровых троллейбусов Луцку, включая комплект запчастей и расходных материалов, оборудования и инструмента для технического обслуживания, ремонта и связанной деятельности.

Согласно сообщению пресс-службы корпорации "Богдан", соответствующее письмо о победе в тендере получено предприятием от Луцкого горсовета.

Заказ будет частично финансироваться за счет займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины".

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, в тендере также участвовал консорциум ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" (Беларусь) и ООО "БКМ-Украина".

Ценовое предложение "Богдан Моторс" в пресс-службе не разглашают.

Тендер на приобретение новых троллейбусов для Луцка был объявлен в августе 2019 года.

В пресс-службе напоминают, что луцкий завод имеет большой опыт в реализации подобных проектов по Украине, в частности, с финансированием ЕБРР в рамках проектов обновлении городского транспорта в 2019 году поставлены автобусы и троллейбусы в Киев, Харьков, Хмельницкий и Сумы.

Как сообщалось, ценовое предложение Автосборочного завода №1 на поставку 100 больших автобусов Львову с финансированием ЕИБ недавно признано лучшим.

"Заказ украинскими городами продукции отечественного производства позволяет загрузить мощности, сохранить рабочие места и увеличить отчисления в местные и госбюджеты, а также прекратить отток квалифицированных работников", - вновь подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, проект "Городской общественный транспорт Украины" - финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года.

Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах. ЕИБ согласовал выделение финансирования 13 из указанных подпроектов на сумму EUR176,2 млн, в том числе закупку 29 троллейбусов для Луцка.