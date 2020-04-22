Финансовые новости
- |
- 22.04.20
- |
- 08:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Богдан Моторс» победил в тендере на поставку Луцку 29 троллейбусов за средства ЕИБ
20:29 21.04.2020 |
Автосборочный завод №1 (Луцк) автомобильной компании "Богдан Моторс" признан победителем тендера на поставку 29 новых низкопольных 12-метровых троллейбусов Луцку, включая комплект запчастей и расходных материалов, оборудования и инструмента для технического обслуживания, ремонта и связанной деятельности.
Согласно сообщению пресс-службы корпорации "Богдан", соответствующее письмо о победе в тендере получено предприятием от Луцкого горсовета.
Заказ будет частично финансироваться за счет займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины".
Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, в тендере также участвовал консорциум ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" (Беларусь) и ООО "БКМ-Украина".
Ценовое предложение "Богдан Моторс" в пресс-службе не разглашают.
Тендер на приобретение новых троллейбусов для Луцка был объявлен в августе 2019 года.
В пресс-службе напоминают, что луцкий завод имеет большой опыт в реализации подобных проектов по Украине, в частности, с финансированием ЕБРР в рамках проектов обновлении городского транспорта в 2019 году поставлены автобусы и троллейбусы в Киев, Харьков, Хмельницкий и Сумы.
Как сообщалось, ценовое предложение Автосборочного завода №1 на поставку 100 больших автобусов Львову с финансированием ЕИБ недавно признано лучшим.
"Заказ украинскими городами продукции отечественного производства позволяет загрузить мощности, сохранить рабочие места и увеличить отчисления в местные и госбюджеты, а также прекратить отток квалифицированных работников", - вновь подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщалось, проект "Городской общественный транспорт Украины" - финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года.
Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах. ЕИБ согласовал выделение финансирования 13 из указанных подпроектов на сумму EUR176,2 млн, в том числе закупку 29 троллейбусов для Луцка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанке 21 апреля не ощутил масштабных закупок украинских нефтетрейдеров, и влияния мировых событий на гривну
ТОП-НОВОСТИ
|Коррупционный провал, кадровые рекорды и турборежим: Что изменилось в Украине за год президентства Зеленского
|Переступить через Коломойского: Как Зеленский и Рада будут бороться за кредит МВФ
|Пасхальное затишье и обмен. Кто из бойцов ВСУ остается «на подвалах» в ОРДЛО
|«Укрнафта» и компании из орбиты «Привата» подписали мировое соглашение на возврат долга 7 млрд грн до 2023-2026 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Передача ГПЗКУ, «Артемсоли» и «Хлеба Украины» на приватизацию «зависла» – глава ФГИУ
|«Богдан Моторс» победил в тендере на поставку Луцку 29 троллейбусов за средства ЕИБ
|«Нафтогаз» заключил сервисный контракт для повышения добычи газа
|ОТП Банк за 2019 год увеличил чистую прибыль на 28,5%
|Дорожно-строительная группа RDS победила в тендере по ремонту автомобильных дорог в Луганской области
|«Богдан Моторс» выиграл тендер на поставку 100 автобусов Львову за средства ЕИБ
Это интересно
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M
|Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса
|Microsoft анонсировала «Планетарный компьютер»
|Представлен флагманский смартфон Honor 30 Pro+ с камерой почти как у Huawei P40 Pro
|Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек