«Нафтогаз» заключил сервисный контракт для повышения добычи газа





АО "Укргаздобыча", которое входит в группу "Нафтогаз", заключило сервисный контракт по повышению добычи на месторождениях в Западной Украине с международной компанией Expert Petroleum. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно контракту, Expert Petroleum в первые 5 лет обязался вложить около 1 млрд грн (перерасчет 30 млн долларов по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры.

"Партнерство между Нафтогазом и Expert Petroleum позволит получить дополнительно не менее 300 млн куб. м газа на 13-ти малых месторождениях в Западной Украине на протяжении 5-ти лет", - говорится в сообщении.

Контракт между Expert Petroleum и "Укргаздобычей" заключен на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Для выполнения этого контракта Expert Petroleum зарегистрировала специализированную украинскую компанию, которая выступит стороной договора. Группа "Нафтогаз" будет утверждать планы разработки, ежегодную программу работ и бюджет, предложенные компанией-оператором на этих месторождениях. Оператор будет получать фиксированную плату за поддержание базовой добычи (на уровне текущих операционных расходов "Укргаздобычи" с учетом инфляционной составляющей) и за достижения по увеличению добычи. Полная собственность на добытую продукцию, геологические лицензии и имеющиеся активы будет оставаться за "Укргаздобычей".

Expert Petroleum - компания с французскими владельцами, которая входит в холдинговую группу GMS. Сейчас предприятие управляет добычей на 25 истощенных месторождениях, оперирует 1200 скважинами, и ежедневно добывает 8,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. Имеет штат около 1000 работников.

Напомним, в феврале 2020 года Андрей Фаворов, который занимал должность директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что добыча газа компании "Укргаздобыча" в 2020 году сократится по сравнению с 2019 годом на 2% до 14,6 млрд кубометров.