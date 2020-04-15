Нафтогаз планирует подать арбитражный иск против Словакии

НАК "Нафтогаз Украины" объявил тендер на закупку юридических услуг ожидаемой стоимостью 15 млн евро (442 млн грн по текущему курсу НБУ).

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений назначен на 14 мая, сам аукцион запланирован на 19 июня.

Согласно тендерной документации, планируется закупить юридические услуги, связанные с исследованием возможности инициирования арбитражного производства против Словацкой Республики "в связи с действиями представителей последней, связанными с выполнением арбитражного решения, принятого в пользу компании Italia Ukraina Gas Spa, и совершение связанных с этим действий в интересах НАК "Нафтогаз Украины".

В целом планируется закупить 36 тысяч часов работы юристов на срок до 30 июня 2023 года.

Участники тендера должны иметь офисы на территории не менее двух стран ЕС, либо одной стране ЕС и Великобритании. При этом в каждом из офисов должно работать не менее 10 юристов, квалифицированных по праву Европейского Союза, в том числе не менее 3 адвокатов.

Кроме того, установлены требования к компаниям в части признания в международных отраслевых рейтингах, а также опыту выполнения аналогичных договоров за период с 2010 по 2019 год.

В 2018 году издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник сообщало, что решением словацкого суда от 20 декабря 2017 года по иску итальянской компании арестованы поставки газа из Словакии в адрес НАК "Нафтогаз Украины" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору с Italia Ukraina Gas S.p.a.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев тогда заявлял о готовности к переговорам об урегулировании спора, отмечая, что речь идет о "не такой большой цифре".

Напомним, в 2013 году Стокгольмский арбитраж признал нарушение НАК "Нафтогаз Украины" обязательств в рамках контракта с малоизвестным итальянским трейдером Italia Ukraina Gas S.p.a. от 24 декабря 2003 года на поставку 13,1 млрд кубометров газа в 2004-2014 годах.

Стокгольмский арбитраж также принял решение наложить штраф на НАК в размере $12,7 млн за невыполнение контрактных обязательств перед IUGAS в период с 1 сентября 2008 года по 31 декабря 2010 года.

Суд также признал, что в период до 1 сентября 2008 года "Нафтогаз Украины" не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с тем, что IUGAS не подавала заявок на его поставку.

Суд также решил, что в период 2011-2012 годах "Нафтогаз Украины" не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с существованием обстоятельств, которые были вне контроля компании.

Кроме того, Стокгольмский арбитражный суд не принимал решений относительно поставок природного газа в последний год действия контракта - 2013 год.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.