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«Дарница» зарегистрировала «гидроксихлорохин» для возможного лечения коронавируса
17:14 14.04.2020 |
Фармацевтическая компания "Дарница" зарегистрировала фармацевтическую субстанцию гидроксихлорохина, который включен в национальный протокол лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) как препарат экспериментальной терапии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что препараты, в состав которых входит гидроксихлорохин, применяются для лечения больных COVID-19 в США, Японии и европейских странах в рамках клинических исследований при условии получения обязательного согласия пациента.
"Дарница" получила государственную регистрацию на субстанцию гидроксихлорохин и продолжает процесс необходимых действий, чтобы начать производство готового лекарственного средства. Мы зарегистрировали субстанцию гидроксихлорохин в максимально короткие сроки благодаря оперативным действиям Государственного экспертного центра и Министерства здравоохранения. Мы благодарим Татьяну Думенко и команду Государственного экспертного центра и Минздрава за понимание и быструю реакцию в этом важном вопросе", - заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.
Ранее "Дарница" заявляла о готовности производить препараты с гидроксихлорохином. Основной предпосылкой для налаживания такого выпуска являются активные действия по стороны Минздрава в регуляторных вопросах.
Кроме того, "Дарница" изменила планы производства, чтобы увеличить выпуск противовирусного препарата "Иммустат" и жаропонижающего средства "Парацетамол-Дарница", которые могут применяться в условиях эпидемий вирусных заболеваний.
Как писало РБК-Украина, "Дарница" направила в аптеки дополнительные 100 тысяч упаковок "Иммустата" и планирует выпустить в течение апреля 1,6 млн упаковок "Парацетамола-Дарница".
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