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Государственный Укрэксимбанк планирует одолжить у НБУ 20 млрд грн
23:18 13.04.2020 |
Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка разрешил правлению банка привлечь 20 млрд грн кредита рефинансирования от Национального банка (НБУ). Об этом говорится в сообщении Укрэксимбанка от 3 апреля в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Набсовет также позволил банку предоставить НБУ в залог по этому кредиту активы на сумму, не превышающую 30 млрд грн.
По данным НБУ, на 1 марта Укрэксимбанк не имел долга перед НБУ по рефинансированию. Объем его чистых активов на эту дату составил 142,3 млрд грн, объем ОВГЗ в портфеле - 35,7 млрд грн.
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