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Varus запустил сервис самовывоза онлайн-предзаказа продуктов из супермаркета
19:54 08.04.2020 |
Сеть супермаркетов Varus запустила сервис Varus Pick-Up Point, позволяющий забрать онлайн-предзаказ продуктов и товаров из ближайшего супермаркета.
"Сегодня тестировали работу сервиса Varus Pick-Up Point (онлайн-заказ с последующим самовывозом товаров из супермаркета). Пока что сервис доступен нашим клиентам только в супермаркете Varus на просп. Поля в Днепре (ТЦ "Славутич"), но уже со следующей недели мы начнем масштабирование на всю сеть", - сообщил совладелец сети Руслан Шостак в Facebook во вторник.
По его словам, сервис позволит сократить время пребывания посетителей в супермаркете до двух минут.
Компания планировала запустить проект в 2021 году, однако обстоятельства ускорили разработку сервиса.
"Чтобы обезопасить наших клиентов, мы, в первую очередь, запустили услугу курьерской доставки Glovo. Но нужно понимать: такая доставка оправдана только для покупок на крупную сумму или когда товар нужен здесь и сейчас. При средней сумме чека в 150 грн клиент вряд ли закажет доставку на дом за 60 грн", - пояснил Шостак.
Как сообщалось, с 25 марта сеть Varus ввела обязательное ношение масок в своих супермаркетах и начала контролировать количество посетителей в торговых залах.
ООО "Омега" создано в 2000 году. Первый супермаркет Varus открыт в 2003 году в Днепропетровске. В 2014 году "Омега" приобрела 10 украинских магазинов "Перекресток" у российской сети X5 Retail Group (Москва, РФ) примерно за $10 млн. По состоянию на март-2020 компания управляет 92 магазинами Varus в Украине, общая площадь которых составляет 87 тыс. кв. м, количество сотрудников - около 6,7 тыс. чел. Собственные торговые марки (СТМ) "Омеги" - "Выгода", "Чиста выгоДА!" и Varto.
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