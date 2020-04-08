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Витренко прокомментировал информацию о том, что ему ищут замену в «Нафтогазе»
17:50 07.04.2020 |
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что арбитраж против РФ по активам в Крыму - не главная сфера его ответственности в компании, и что у него "прекрасные отношения" с Отто Ватерландером.
Об этом он написал в Facebook.
"Мне не очень нравится идея комментировать слухи о чьих-то намерениях, и если уж и комментировать, то лучше, чтобы в этой ситуации это делал не я.
Но со своей стороны, могу сказать, что арбитраж против России по активам в Крыму - это не главная сфера моей ответственности в Нафтогазе. Если говорить об обновленном иске, который мы подали в этом году, то я отвечал только за экономическую составляющую, то есть суммы компенсации", - написал Витренко.
"Моя главная ответственность как исполнительного директора - это отношения с Газпромом. Собственно с ним в декабре прошлого года от имени Нафтогаза я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7,2 млрд долларов.
Теперь этот контракт нужно выполнять и делать так, чтобы он не сорвался, и чтобы Газпром не был освобожден от обязанности заплатить нам эти 7,2 млрд, даже если он не будет подавать газ для транзита (принцип "качай или плати")" , - добавил он.
Витренко добавил, что у него "прекрасные отношения" с исполнительным директором по вопросам трансформации "Нафтогаза" Отто Ватерландером.
"И собственно вместе с ним мы два года назад разрабатывали программу трансформации Нафтогаза, которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто", - подчеркнул он.
Напомним:
Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщала, что "Нафтогаз" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко, по данным издания, изменения в топ-менеджменте "Нафтогаза" связаны с приходом в компанию Отто Ватерландера.
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