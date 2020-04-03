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Французский Credit Agricole сменил главу дочернего банка в Украине
08:23 03.04.2020 |
С апреля на должность председателя правления АО "Креди Агриколь Банк" назначен Карлос де Корда вместо Жан-Поля Петровски, который возглавлял правление банка с 2015 года.
Как сообщает пресс-служба финучреждения, до начала работы в украинском банке Карлос де Корда возглавлял банк "Креди Агриколь Сербия", передает БизнесЦензор.
До этого в течение пяти лет Карлос отвечал за взаимодействие между CA-CIB и Группой "Креди Агриколь". С 2007 года он также занимал очень ответственные финансовые должности в Азии, а именно - в CA-CIB в Гонконге и в компании CA-CIB в Тайланде.
Как сообщалось, чистая прибыль АО "Креди Агриколь Банк" по итогам 2019 года составила рекордные 1,73 млрд грн, что на 18% или на 267 млн грн больше, чем за 2018 год.
Напомним, в 2019 года АО "Креди Агриколь Банк" выплатил дивиденды за 2018 год в размере 831,59 млн грн. Согласно отчету банка, его чистая прибыль в 2018 году выросла на 31,8% - до 1,46 млрд грн.
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