В «Укрэнерго» объяснили особенности работы после установления из-за карантина одного платежного дня в неделю

НЭК "Укрэнерго" на время карантина установило один платежный день недели - среду, передает Энергореформа.

Об этом она уведомила своих партнеров письмом, которое есть в распоряжении "Энергореформы".

"Укрэнерго" объяснила необходимость такого решения карантинными мерами и отдаленным режимом работы большинства сотрудников компании. В то же время, отвечая на запрос "Энергореформы", в компании уточнили, что это ограничение касается главным образом расчетов, проводящихся в рамках основной деятельности компании.

"Относительно расчетов на рынке электроэнергии (на балансирующем рынке и т.п) они производятся в соответствии с действующим законодательством и заключенными с участниками рынка договорами", - подчеркнули в НЭК.

Кроме того, там отметили, что расчеты по компенсации "зеленого" тарифа компания проводит в рамках действующих договоров, учитывая объем поступлений по оплате тарифа на услуги передачи.