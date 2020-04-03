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В «Укрэнерго» объяснили особенности работы после установления из-за карантина одного платежного дня в неделю
22:36 02.04.2020 |
НЭК "Укрэнерго" на время карантина установило один платежный день недели - среду, передает Энергореформа.
Об этом она уведомила своих партнеров письмом, которое есть в распоряжении "Энергореформы".
"Укрэнерго" объяснила необходимость такого решения карантинными мерами и отдаленным режимом работы большинства сотрудников компании. В то же время, отвечая на запрос "Энергореформы", в компании уточнили, что это ограничение касается главным образом расчетов, проводящихся в рамках основной деятельности компании.
"Относительно расчетов на рынке электроэнергии (на балансирующем рынке и т.п) они производятся в соответствии с действующим законодательством и заключенными с участниками рынка договорами", - подчеркнули в НЭК.
Кроме того, там отметили, что расчеты по компенсации "зеленого" тарифа компания проводит в рамках действующих договоров, учитывая объем поступлений по оплате тарифа на услуги передачи.
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