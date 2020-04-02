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Fitch понизило рейтинг «ДТЭК Энерго» с B- до C
16:27 01.04.2020 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) DTEK Energy B.V. ("ДТЭК Энерго") с "B-" до "C", а также рейтинг еврооблиагций компании в долларах США - с "B-" до "C" с рейтингом восстановления "RR5", передает Энергореформа.
"Понижение рейтинга означает, что дефолт неизбежен после объявления ДТЭК о том, что он не будет выплачивать проценты по банковской задолженности 31 марта 2020 года... Ликвидность "ДТЭК" недостаточна для обслуживания обязательств компании, и мы ожидаем ухудшения операционного денежного потока в 2020 году, отражающее перенасыщение рынка электроэнергии с низкими ценами на ресурс" - говорится в сообщении агентства от 31 марта.
Невыплаты 31 марта процентов по банковским задолженностям приведут к понижению рейтинга до "RD" (ограниченный дефолт), отметили в агентстве, напомнив, что ранее компания проинформировала о работе над предложениями по реструктуризации и введении временного моратория во исполнение обязательств (standstill).
Fitch уточняет, что объем наличных средств "ДТЭК Энерго" по состоянию на конец 2019 года составлял 300 млн грн и при этом отсутствовал доступ к кредитным средствам. В то же время краткосрочные обязательства компании были равны 2,1 млрд грн.
Агентство также отмечает высокую уязвимость компании к валютным колебаниям, учитывая, что к концу первого полугодия 2019 года почти весь долг "ДТЭК Энерго" был представлен обязательствами в иностранной валюте, тогда как выручка в иностранной валюте составляла менее 10% дохода. При этом ожидается, что в 2020 году "ДТЭК Энерго" прекратит экспорт электрической энергии, и соответствующей деятельностью займется ее сестринская компания в составе группы "ДТЭК". Это приведет к существенному снижению выручки "ДТЭК Энерго" в инвалюте, подчеркивает агентство.
Fitch ожидает ухудшения в 2020 году финансовых показателей компании из-за уменьшения объемов производства э/э, а также снижения цены ресурса, в котором ключевую роль сыграл, в том числе, импорт дешевой электроэнергии из РФ, аномально-теплая погода, а также усиливающееся от распространения коронавируса давление на экономику.
В сообщении также отмечается, что в июле-августе 2019 года, в течение двух месяцев с момента запуска новой модели рынка э/э, цена на ресурс снизилась на 5% и снижалась в дальнейшем. Fitch в 2020 году ожидает дальнейшего снижения цены на э/э, а затем ее рост в 2021-2023 годах не выше 9%.
Как сообщала Энергореформа, 30 марта крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине "ДТЭК Энерго" сообщил, что разрабатывает предложение о реструктуризации и введении временного моратория во исполнение обязательств (standstill) и обратился с просьбой к держателям еврооблигаций и банковского долга поддержать компанию в этом решении.
"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК". В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза - до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% - до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты - 14,5 млрд грн.
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