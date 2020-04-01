Финансовые новости
- |
- 01.04.20
- |
- 09:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ оштрафовал три банка на почти ₴4,5 миллиона за нарушения финмониторинга
08:16 01.04.2020 |
НБУ в марте 2020 года оштрафовал банки РВС, "Украинский капитал" и Укрэксимбанк по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно сообщению на сайте НБУ, в результате соответствующих проверок регулятор также направил в ПроКредит Банк письменное предупреждение из-за не обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
Уточняется, что РВС Банк был оштрафован на 3 миллиона гривень за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, что привело к обслуживанию клиентов-юрлиц по финансовым операциям без документов, подтверждающих явную экономическую целесообразность и реальные финансовые возможности для их осуществления.
Кроме того, это привело к обслуживанию клиентов-физлиц, которые осуществляли циклические финансовые операции с облигациями внутреннего госзайма и получали значительную инвестиционную прибыль, а юрлица-контрагенты этих клиентов, соответственно, - инвестиционный ущерб.
В свою очередь, банки "Украинский капитал" и государственный Укрэксимбанк регулятор оштрафовал на 800 и 600 тысяч гривень соответственно за неосуществление ими на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Уточняется, что последний также не выполнил обязательства по изучению клиентов в установленных законом случаях.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал третье место (202,91 млрд грн), ПроКредитБанк - 15-е место (24,322 млрд грн), РВС Банк - 51-е место (1,397 млрд грн) и банк "Украинский капитал" - 60-е место (1,081 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему 31 марта на межбанке подешевел доллар и кто пытается двигать его курс вверх
|Битва за землю переносится в суды
|Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ
|Тройной удар. Зачем Сивохо сделали коллаборантом без портфеля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ оштрафовал три банка на почти ₴4,5 миллиона за нарушения финмониторинга
|Кабмин сменил главу «Энергоатома»
|«Укрзализныця» ожидает в первом полугодии до 10 миллиардов гривень убытка
|«Укрпошта» с апреля начнет пересылку экспресс-отправлений EMS
|Верховный суд перенес слушание по иску Суркисов против ПриватБанка
|ДТЭК заявила о намерении реструктуризировать долги
Это интересно
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
|Bugatti начала печатать детали гиперкаров из титана
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция