Финансовые новости
- |
- 01.04.20
- |
- 04:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин сменил главу «Энергоатома»
22:58 31.03.2020 |
Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязаности президента госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» гендиректора обособленного предприятия «Запорожская АЭС» Петра Котина.
Об этом сообщается на сайте правительства.
«Возложить временно, до назначения в установленном порядке президента Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», исполнение обязанностей президента указанного предприятия на генерального директора обособленного подразделения «Запорожская атомная электростанция»... Котина Петра Борисовича», - сказано в решении.
Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2019 года Кабмин принял решение об увольнении Юрия Недашковского с должности президента «НАЭК «Энергоатом» и назначил Павла Павлишина временно исполняющим обязанности.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Битва за землю переносится в суды
|Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ
|Тройной удар. Зачем Сивохо сделали коллаборантом без портфеля
|За год Украина должна выплатить по долгам почти 300 миллиардов гривень, дефолт по ним невозможен — эксперты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин сменил главу «Энергоатома»
|«Укрзализныця» ожидает в первом полугодии до 10 миллиардов гривень убытка
|«Укрпошта» с апреля начнет пересылку экспресс-отправлений EMS
|Верховный суд перенес слушание по иску Суркисов против ПриватБанка
|ДТЭК заявила о намерении реструктуризировать долги
|«Тарифная комиссия» отказывается сертифицировать Укрэнерго как оператора системы передачи
Это интересно
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
|Bugatti начала печатать детали гиперкаров из титана
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция