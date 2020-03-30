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Верховный суд перенес слушание по иску Суркисов против ПриватБанка
13:06 30.03.2020 |
Очередное заседание Большой палаты Верховного суда по иску семьи Суркисов к ПриватБанку, которое планировалось на 16 апреля, перенесено на неопределенную дату. Об этом в интервью LIGA.net рассказал председатель правления банка Петр Крумханзл.
"По моей информации, 16 апреля слушания не будет. Новая дата - раньше или позже - пока неизвестна. Но, что нас воодушевляет в этом процессе - он впервые стал публичным и открытым", - сказал он.
* Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами. Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.
* У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн.
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