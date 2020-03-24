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Печерский суд обязал «Приватбанк» выплатить офшорам Суркисов $200 миллионов
19:37 24.03.2020 |
Печерский районный суд Киева подтвердил обязанность ПриватБанка выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу. Соответствующий текст решения от 25 февраля был обнародован в Едином судебной реестре 17 марта.
Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года. Суд уточнил, что адвокаты банка не представили достаточных доказательств того, что аналогичный судебный процесс параллельно проходит на Кипре.
Как уточнил LIGA.net собеседник среди юристов ПриватБанка, решение по существу в этом споре вынесено не было.
"В 2017 году Печерский суд обязал ПриватБанк выплатить эти депозиты в качестве обеспечения по иску офшорных компаний, но никто не понимает, как выполнять эти договора, если они попали под процедуру bail-in (конвертация активов лиц, по определению НБУ связанных с экс-собственниками банка, - Ред.) во время национализации банка в 2016 году", - рассказал собеседник.
Разъяснение о том, что банк обязан выплатить истцам деньги, вынес судья Вячеслав Пидпалый. Оно фактически обязало ПриватБанк выполнить обязательства по договорам - по сути выплатить деньги.
В ПриватБанке готовятся оспорить это решение.
* Привлечение средств до проведения bail-in офшоры компании оспаривают в Шестом апелляционном административном суде. Рассмотрение приостановлено до рассмотрения дела судом Республики Кипр.
* Ранее компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017-го об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации ПриватБанка.
* Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.
* У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн.
* Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.
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