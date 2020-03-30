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ДТЭК заявила о намерении реструктуризировать долги
11:59 30.03.2020 |
Компания "ДТЭК Энерго" объявила о введении срочных мер для минимизации экономических последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"В условиях нарастающего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, спада мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары, с целью минимизации негативных экономических последствий "ДТЭК Энерго" принимает чрезвычайные меры и приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, разработанный компанией план реагирования на кризисные явления является необходимым для обеспечения работы предприятий, для защиты здоровья сотрудников, сохранения непрерывности производственных процессов в условиях чрезвычайной ситуации.
"ДТЭК Энерго" разрабатывает предложение о введении standstill и реструктуризации долга по отношению к выпуску еврооблигаций и обращается с просьбой к держателям еврооблигаций и банковского долга поддержать компанию в этом сложном решении. В ДТЭК подчеркивают: сегодня критически важно объединить усилия в борьбе с пандемией.
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