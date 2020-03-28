«Тарифная комиссия» отказывается сертифицировать Укрэнерго как оператора системы передачи

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует принять решение об отказе ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в сертификации.

Об этом говорится в обосновании к проекту решения, подготовленного к заседанию НКРЭКУ 1 апреля 2020 года.

"Учитывая предоставленные "Укрэнерго", другими заинтересованными лицами и организациями документы, данные и информацию, а также выводы НКРЭКУ, освещенные в обосновании к предыдущему решению о сертификации "Укрэнерго", утвержденному постановлением НКРЭКУ от 7 октября 2019 года № 2094, выводы Секретариата Энергетического сообщества от 5 февраля 2020 года № 1/20, НКРЭКУ установлена ​​невозможность принятия окончательного решения о сертификации "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Таким образом 1 апреля НКРЭКУ планирует принять решение об отказе в сертификации ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

В своем обосновании НКРЭКУ, в частности, ссылается на выводы Секретариата Энергетического сообщества.

"Рассмотрев предварительное решение НКРЭКУ, Секретариат отметил, что "Укрэнерго" не обладает ни активами системы передачи, ни правами, эквивалентными праву собственности на активы системы передачи, а следовательно, требование по владению активами системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" не выполнено. Таким образом, сегодня "Укрэнерго" не может быть сертифицировано по модели отделения собственности (моделью OU), учитывая специфику украинского законодательства", - говорится в документе.

В то же время, чтобы обеспечить соответствие Укрэнерго требованиям Директивы об электроэнергии, Секретариат рекомендовал внести изменения в закон, которые бы позволили Укрэнерго сертифицироваться по модели независимого оператора системы передачи (модели ISO).

Как сообщал Укринформ, модель отделения собственности (модель OU) предусматривает, что субъект хозяйствования, который подлежит сертификации, должен обладать активами системы передачи электроэнергии. Модель независимого оператора системы передачи (модель ISO) позволяет управлять активами, которыми субъект владеет на праве хозяйственного ведения.

Укрэнерго 14 августа 2019 года подало документы в НКРЭКУ для сертификации в качестве независимого оператора системы передачи. Компания на момент подачи документов выполнила два из трех условий для проведения сертификации: корпоратизацию и осуществление анбандлинга.

В октябре НКРЭКУ признала, что ЧАО "Укрэнерго" в целом соответствует требованиям отделения и независимости оператора системы передачи. 7 октября 2019 года Нацкомиссией было принято предварительное решение о сертификации Укрэнерго в качестве независимого оператора системы передачи.

НКРЭКУ, принимая предварительное решение о сертификации, заявляла, что принятие окончательного решения о сертификации НЭК возможно лишь после того, как компания внесет изменения в устав, а также когда будут внесены изменения в закон "О рынке электроэнергии". Для внесения изменений в устав Министерство финансов должно созвать общее собрание акционеров компании.

Секретариат Энергетического сообщества 5 февраля 2020 года предоставил замечания к сертификации Укрэнерго. Оператор системы передачи не может быть сертифицирован по модели отделения собственности, говорилось в его выводах.

НКРЭКУ должна принять окончательное решение о сертификации в течение двух месяцев, максимально учитывая вывод Секретариата Энергетического сообщества.