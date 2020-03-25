«Дарница» готова производить препараты для борьбы с коронавирусом

Фармацевтическая компания "Дарница" готова наладить производство хлорохина и его производной вещества гидроксихлорохина. В США, Европе и Китае лечение COVID-19 этими препаратами проводится в рамках клинических исследований, когда пациент сознательно соглашается на лечение экспериментальным препаратом, сообщает пресс-служба компании.

В "Дарнице" подчеркнули, что для использования этих лекарственных средств в Украине именно для лечения COVID-19, необходимо инициировать клинические исследования или утвердить на государственном уровне протоколы лечения этой болезни с гидроксихлорохин - и хлорохиносодержащими препаратами. Для этого необходимо содействие государственных регуляторных органов, а также государственный заказ.

"Дарница" исследует возможность приобретения АФИ (активного фармацевтического ингредиента) и готова наладить производство в короткие сроки. Дело - за государственными органами. От их готовности активно реагировать на ситуацию и работать совместно с фармацевтическими компаниями зависит будущее лечение украинских пациентов. Еще раз подчеркнем: при эффективном участии государственных структур всех уровней, "Дарница" готова производить препарат и гарантирует соблюдение требований качества и лицензионных процедур", - отметили в компании.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля «Дарницы» в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.