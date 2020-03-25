Финансовые новости
- |
- 25.03.20
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Дарница» готова производить препараты для борьбы с коронавирусом
11:47 25.03.2020 |
Фармацевтическая компания "Дарница" готова наладить производство хлорохина и его производной вещества гидроксихлорохина. В США, Европе и Китае лечение COVID-19 этими препаратами проводится в рамках клинических исследований, когда пациент сознательно соглашается на лечение экспериментальным препаратом, сообщает пресс-служба компании.
В "Дарнице" подчеркнули, что для использования этих лекарственных средств в Украине именно для лечения COVID-19, необходимо инициировать клинические исследования или утвердить на государственном уровне протоколы лечения этой болезни с гидроксихлорохин - и хлорохиносодержащими препаратами. Для этого необходимо содействие государственных регуляторных органов, а также государственный заказ.
"Дарница" исследует возможность приобретения АФИ (активного фармацевтического ингредиента) и готова наладить производство в короткие сроки. Дело - за государственными органами. От их готовности активно реагировать на ситуацию и работать совместно с фармацевтическими компаниями зависит будущее лечение украинских пациентов. Еще раз подчеркнем: при эффективном участии государственных структур всех уровней, "Дарница" готова производить препарат и гарантирует соблюдение требований качества и лицензионных процедур", - отметили в компании.
Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля «Дарницы» в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирус в Одессе. Кто множит на ноль губернатора Куцого и чем это полезно Труханову
|Кредитные каникулы получит не весь украинский бизнес
|Стоимость съемного жилья в Киеве может упасть на 40%
|Коронавирус косит Раду: Почему Зеленский заставил депутатов собраться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новинский купил нефтегазовое месторождение в Полтавской области
|«Дарница» готова производить препараты для борьбы с коронавирусом
|Укроборонпром возобновляет работу завода «Маяк»
Сейчас, как заявил Найем, на заводе "Маяк" активно возобновляют производство пулеметов и других видов продукции военного и специального назначения. Кроме того, производство готовят для выполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа, от которого зависит дальнейшее функционирование предприятия.
|Печерский суд обязал «Приватбанк» выплатить офшорам Суркисов $200 миллионов
|ОПЗ вышел за год на прибыль впервые с 2015
|ЕБА призывает УЗ отложить введение нового договора на грузоперевозки во избежание коллапса
|Kernel Веревского продал свой последний актив в России
Искать покупателя на свою долю в зерновом терминале в Тамани Kernel начал в 2016 году. Продажа осложнилась тем, что украинский агрохолдинг в 2018 году попал в число компаний, против которых Россия ввела санкции. Ограничения, запрещавшие, в частности, вывод капитала за границу, по сути, привели к заморозке доли Kernel в терминале Тамани.
Это интересно
|Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов
|OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету
|Появилось первое изображение нового логотипа Nissan
|Доказано исследованием: водителю безопаснее курить марихуану, чем пользоваться Android Auto и Apple CarPlay
|Intel представила самый мощный нейроморфный процессор
|Мошенники распространяют фишинговые письма от имени директора ВОЗ
|США успешно испытали гиперзвуковую ракету