ЕБА призывает УЗ отложить введение нового договора на грузоперевозки во избежание коллапса

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призывает АО "Укрзализныця" отсрочить введение в действие нового договора о предоставлении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, который должен быть введен с 1 апреля, говорится в заявлении ЕБА, распространенном в понедельник.

"У бизнеса есть ряд серьезных замечаний относительно удвоения плат за некоторые услуги, отсутствия справедливой ответственности УЗ как перевозчика, переложения выплат по простою на бизнес, размеров маршрутной скидки, невозможности внесения корректировок в договор со стороны заказчика (бизнеса), переложения на заказчика оплаты расходов за задержку в доставке грузов (даже если заказчик на это не влияет) и многое другое", - подчеркивается в сообщении.

При этом, согласно данным компаний-членов ЕБА, УЗ отказывается подтверждать планы грузовых перевозок для тех, кто еще не присоединился к новому договору.

"После детального анализа нового договора компании пришли к выводу, что многие положения нуждаются в пересмотре или более детальной проработке. А это невозможно сделать в срок, оставшийся до момента введения договора в действие", - подчеркивают в ЕБА.

К тому же в ассоциации отмечают, что сейчас логистические компании прилагают немало усилий для реорганизации деятельности в условиях карантина и работают в усиленном режиме, следовательно, они не имеют достаточного времени на обработку документа вместе с УЗ.

Эксперты Комитета по логистике ЕБА убеждены: действия УЗ неприемлемы, поскольку могут остановить работу крупнейших грузоотправителей, что в сегодняшних условиях может еще больше осложнить экономическую ситуацию в стране.

Учитывая стратегическую роль логистических компаний в поддержке экономической активности и сверхсложные условия, в которых сейчас вынужден работать бизнес, ЕБА призывает "Укрзализныцю" отсрочить введение в действие нового договора на два месяца - до 1 июня 2020 года, а также учесть предложения ассоциации и внести изменения, отражающие позицию и интересы заказчиков услуг.

Как сообщалось, Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) подвергла резкой критике действия монополиста - "Укрзализныця", которая с 30 марта в очередной раз в одностороннем порядке прекращает существующий договор о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом и уведомляет субъектов хозяйствования о необходимости заключения нового договора как единственного способа в дальнейшем отправлять грузы по ж/д.

Ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с заявлением о злоупотреблении монопольным положением АО "Укрзализныця" (УЗ) в сфере перевозок грузов, в частности путем введения "Договора о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом".