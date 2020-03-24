Наблюдательный совет Одесского припортового прекратил полномочия членов правления

Наблюдательный совет ПАО "Одесский припортовый завод" под председательством Сергея Игнатовского принял решение о прекращении полномочий членов правления.

Об этом бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Щуриков сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав скан протокола заседания наблюдательного совета № 8/2020.

"19 марта Наблюдательный совет ПАО "Одесский припортовый завод" под председательством Игнатовского принял решение о прекращении полномочий членов правления. В частности, прекращены полномочия Назаренко (экс-директора ОПЗ - ред.), Щурикова, Сербиной и Вакеряка", - отметил Щуриков.

По его словам, назначены новые члены правления: Замша, Северин, Севастьянов и Грач.

Действия руководства Фонда госимущества, по мнению Щурикова, "направлены только на одно - заключение договоров о работе ОПЗ с компаниями на непрозрачных, не конкурентных и невыгодных условиях для завода".

Все известные факты, которых достаточно для привлечения ответственных к уголовной ответственности, в ближайшее время будут переданы в правоохранительные органы, добавил Щуриков.

Как сообщал Укринформ, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 7 марта избрал меру пресечения в виде залога в сумме 630 тыс. грн начальнику отдела ПАО "Одесский припортовый завод" - второму из четырех подозреваемых по делу о нанесении ущерба ОПЗ в размере 93,3 млн грн при сбыте минеральных удобрений заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

Ранее, 6 марта, ВАКС избрал меру пресечения заместителю директора АО «Одесский припортовый завод» в виде залога в размере 1 млн 51 тыс. грн. Подозреваемый обязан носить электронное средство контроля (браслет). Срок действия обязательств - до 4 мая 2020 года включительно.

Всего по этому делу объявлено подозрение четырем лицам. САП и НАБУ просят ВАКС избрать меры пресечения в отношении заместителя директора ОПЗ, начальника отдела завода, доверенного лица народного депутата Украины VIII созыва, которая выступила организатором схемы и владельца компании-нерезидента - участника коррупционной схемы. Сейчас местонахождение последних двух подозреваемых следствием не установлено, поэтому о подозрении им сообщено заочно.

Следствием установлено, что доверенное лицо народного депутата VIII созыва организовала схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентоспособным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с октября 2016 года.