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Банк Ахметова приостановил выдачу кредитов для населения
17:29 18.03.2020 |
АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт.
Как сообщает пресс-служба банка, такое решение принято "с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов" в связи с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.
При этом в банке заявляют, что для существующих пользователей кредитных карт ограничений пока нет, а все отделения ПУМБ сейчас работают в штатном режиме с учетом перерывов для осуществления профилактических мероприятий.
В отделениях банка во время карантина посетителей призывают соблюдать дистанцию не менее 1 м, а также подождать своей очереди на улице, если в отделении уже находится более 3-5 человек.
Как сообщалось, чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).
ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.
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