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Мецгер возглавил Укрэксимбанк
13:32 17.03.2020 |
Евгений Мецгер приступил к исполнению обязанностей председателя правления Укрэксимбанка.
Об этом сообщил сам Евгений Мецгер.
Евгений Мецгер 12 марта завершил работу в должности заместителя председателя правления Укргазбанка.
А 13 марта он приступил к исполнению обязанностей председателя правления Укрэксимбанка.
По данным FinClub, именно 12 марта НБУ согласовал это назначение.
FinClub первым сообщал, что наблюдательный совет Укрэксимбанка 6 февраля выбрал Евгения Мегцера председателем правления Укрэксимбанка.
За кандидатуру Евгения Мецгера отдали 5 голосов, два воздержались, а один голосовал против, сообщил один из собеседников.
Кто такой Евгений Мецгер
Его жена - Юлия Мецгер - является членом наблюдательного совета государственного ПриватБанка. В наблюдательный совет она была назначена в июле 2019 года президентом Владимиром Зеленским, а раньше работала юристом в Укрэксимбанке.
Господин Мецгер (1977 г.р.) в Укрэксимбанке уже работал - в 2006-2015 годах, поднявшись до позиции начальника управления малого и среднего бизнеса.
С мая 2015 году он работал в Укргазбанка, с 25 октября 2016 года - в должности заместителя председателя правления.
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