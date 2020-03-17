Мецгер возглавил Укрэксимбанк

Евгений Мецгер приступил к исполнению обязанностей председателя правления Укрэксимбанка.

Об этом сообщил сам Евгений Мецгер.

Евгений Мецгер 12 марта завершил работу в должности заместителя председателя правления Укргазбанка.

А 13 марта он приступил к исполнению обязанностей председателя правления Укрэксимбанка.

По данным FinClub, именно 12 марта НБУ согласовал это назначение.

FinClub первым сообщал, что наблюдательный совет Укрэксимбанка 6 февраля выбрал Евгения Мегцера председателем правления Укрэксимбанка.

За кандидатуру Евгения Мецгера отдали 5 голосов, два воздержались, а один голосовал против, сообщил один из собеседников.

Кто такой Евгений Мецгер

Его жена - Юлия Мецгер - является членом наблюдательного совета государственного ПриватБанка. В наблюдательный совет она была назначена в июле 2019 года президентом Владимиром Зеленским, а раньше работала юристом в Укрэксимбанке.

Господин Мецгер (1977 г.р.) в Укрэксимбанке уже работал - в 2006-2015 годах, поднявшись до позиции начальника управления малого и среднего бизнеса.

С мая 2015 году он работал в Укргазбанка, с 25 октября 2016 года - в должности заместителя председателя правления.