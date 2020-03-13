Антимонопольный комитет закрыл дело против мобильных операторов из-за тарифных пакетов на 28 дней

Антимонопольный комитет закрыл открытое в ноябре 2018 года дело против тройки крупнейших мобильных операторов мобильной связи - "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, производство было закрыто в связи с выполнением мобильными операторами предоставленных в июле 2019 года рекомендаций Комитета, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в июле 2019 года Антимонопольный комитет рекомендовал операторам мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell отказаться от установления периода действия тарифных пакетов в 28 дней.

Уполномоченная АМКУ Мария Процишен поясняла, что это лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами.

АМКУ также рекомендовал крупнейшим мобильным операторам воздержаться от совершения таких действий с признаками нарушения в будущем.

Напомним, Антимонопольный комитет открыл производство против ЧАО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина" и ООО "Лайфселл" в связи с установлением четырехнедельного расчетного периода в ноябре 2018 года.

В ходе расследования "Киевстар", lifecell и "Vodafone Украина" сообщили о готовности только частично отказаться от четырехнедельной тарификации мобильной связи, предлагая альтернативу в виде посуточных тарифов.

Перед этим мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone, как и lifecell, перевели некоторые тарифы на четырехнедельный срок предоставления услуг.

Таким образом, в целом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.