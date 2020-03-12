«Антонов» не планируют передавать на приватизацию - Абромавичус

Гендиректор Укроборонпрома Абромавичюс заверил, что никаких планов по приватизации предприятия «Антонов» нет.

Об этом он сказал на брифинге журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

«О приватизации сейчас речь не идет», - сказал он.

Абромавичюс объяснил, что он лично не является сторонником национализации, но он встречался со многими инвесторами и убедился, что у них не было заинтересованности в приватизации «Антонова».

По его словам, «сейчас есть популистские манипуляции, правительство будет все распродавать, но это не так». Айварас также, отвечая на вопрос журналистов относительно импортозамены российских запчастей на АНы, заверил, что этот процесс продолжается.

«Самолет АН-178 будет с нулевым количеством российских комплектующих», - отметил он.