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ДТЭК Ахметова сократил добычу угля на 10%
16:19 06.03.2020 |
Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в 2019 году сократил добычу угля на 9,8% (на 2,67 млн тонн) по сравнению с 2018 годом - до 24,51 млн тонн.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.
"В 2019 году группа ДТЭК добыла 24,5 млн тонн угля (-9,8% к 2018 году) и 1,66 млрд кубометров природного газа (+0,7%). В Объединенную энергосистему Украины было отпущено 29,8 млрд кВт*ч электроэнергии (-14,2%)", - сообщает компания.
В том числе шахты холдинга добыли в 2019 году 22,4 млн тонн угля газовой марки, что на 7,1%, или 1,7 млн тонн, ниже показателя 2018 года.
Собственные и сторонние обогатительные фабрики ДТЭК переработали 15,7 млн тонн рядового угля, выпуск концентрата составил 9,2 млн тонн. Доля переработки рядового угля и выпуска концентрата сторонними фабриками составляет 5,1% и 4,6% соответственно.
"Таким образом, переработка и обогащение угля фактически полностью осуществляется на собственных ЦОФ, что стало возможным благодаря реализации комплексной программы модернизации мощностей", - отмечается в сообщении.
С учетом трейдинговых операций за пределами Украины ДТЭК увеличил экспорт угля на 52,2% (на 253,8 тыс. тонн) - до 740,1 тыс. тонн. Все экспортные операции осуществлялись из расположенного на территории России ш/у "Обуховская". При этом на украинский рынок предприятие снизило поставки 43% (на 651,1 тыс. тонн) - до 863,3 тыс. тонн в связи с отсутствием квоты на вывоз угля и прекращением отгрузок с 1 июня.
Отпуск электроэнергии ДТЭК по итогам прошлого года снизился на 14,2% (на 4,92 млрд кВт-ч) - до 29,83 млрд кВт-ч. В т.ч. отпуск электроэнергии возобновляемыми источниками ДТЭК (ВЭС и СЭС) возрос в 2,1 раза (на 720 млн кВт-ч) - до 1,4 млрд кВт-ч, а ТЭС и ТЭЦ снизился на 16,6% (на 5,64 млрд кВт-ч) - до 28,44 млрд кВт-ч.
По данным Минэнерго, производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) в 2019 году возросло в 2,1 раза - до 5,54 млрд кВт-ч. Таким образом, на ДТЭК пришлось 25% отпущенной по "зеленому тарифу" электроэнергии.
В частности, отпуск электроэнергии Ботиевской ВЭС ДТЭК по итогам прошлого года составил 607,2 млн кВт-ч, Приморским ветропарком - 360,3 млн кВт-ч, Орловской ВЭС - 86,7 млн кВт-ч, Никопольской СЭС - 282,6 млн кВт-ч, Покровской СЭС - 47,8 млн кВт-ч, Трифоновской СЭС - 12,4 млн кВт-ч.
В компании отметили, что на снижение отпуска электроэнергии повлияло окончание действия договора на управление киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 с 31 июля 2018 года (в 2018 году отпущено 1,62 млрд кВт-ч) и сокращением спроса на внутреннем рынке.
Распределение электроэнергии по сетям за прошлый год сократилось на 0,1% (на 30,8 млн кВт-ч) - до 43,65 млрд кВт-ч, поставка на внутренний рынок - на 11,7% (на 5,12 млрд), до 38,57 млрд кВт-ч.
В то же время ДТЭК увеличил экспорт украинской электроэнергии на 0,1% (на 4,1 млн кВт-ч) - до 5,83 млрд кВт-ч (90,1% общего экспорта страной за этот период, - ред.). Импорт электроэнергии составил 368,6 млн кВт-ч, тогда как годом ранее не осуществлялся.
Добыча газа увеличилась на 0,7% (на 10,8 млн куб. м) - до 1,66 млрд куб. м, газового конденсата - на 23,7% (на 12,2 тыс. тонн), до 63,7 тыс. тонн.
ДТЭК увеличила продажи природного газа из собственного и стороннего ресурса, приобретенного на внутреннем рынке, на 10,4% (на 201,2 млн куб. м) - до 2,13 млрд куб. м.
Кроме того, в 2019 году установлено 12 станций скоростной зарядки электромобилей на трассах Киев-Одесса, Киев-Львов и Киев-Полтава. Всего компания оперирует 23 станциями (YASNO Е-mobility).
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