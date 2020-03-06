Финансовые новости
- |
- 06.03.20
- |
- 04:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
АМКУ разрешил концессию порта «Херсон»
23:54 05.03.2020 |
Антимонопольный комитет разрешил концессию в порту «Херсон», поскольку она не приводит к монополизации на товарных рынках Украины.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
"АМКУ дал разрешение на концессию в порту "Херсон". Учитывая, что концессия не приводит к монополизации либо существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.
В АМКУ отметили, что победителем концессионного конкурса в порту Херсон стало ООО "Рисоил-Херсон" (г. Киев, Украина.), образованное с целью участия в концессионном конкурсе компаниями ООО «Петро Ойл Энд Кемикалс» (г. Киев, Украина.) И Risoil SA (г.Женева, Швейцария). Эти компании заключили договор объединения, по которому они обязуются сотрудничать и осуществлять реализацию проекта по передаче в концессию порта "Херсон".
"Петро Ойл Энд Кемикалс" и Risoil SA планируют осуществить инвестиции в запланированную трансакцию в размере 215,7 млн грн"-, заметили в АМКУ.
В конце января 2020 года в Антимонопольный комитет поступило заявление на опосредствованное приобретение ООО "Рисоил-Херсон" контроля, путем получения в концессию, над активами, которые принадлежат ГП "Херсонский морской торговый порт" и ГП "Администрация морских портов Украины" и вместе обеспечивают предоставление стивидорных услуг в порту "Херсон".
Кроме того, по информации антимонопольного ведомства, ООО «Рисоил-Херсон», с учетом отношений контроля, осуществляет, в частности, перевалку грузов в морских торговых портах «Черноморск» и «Південний».
При этом совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте стивидорных работ составляет около 2%, констатировали в Комитете.
Как сообщал Укринформ, 21 января 2020 года Министерство инфраструктуры приняло решение предоставить имущественный комплекс Херсонского морского торгового порта в концессию компании "Рисоил-Херсон".
О начале конкурсов по концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон" Мининфраструктуры объявило в сентябре прошлого года. В октябре начался прием заявок от компаний на участие в объявленных конкурсах.
В декабре стало известно, что за победу в концессионном конкурсе относительно морского порта "Херсон" соревнуются четыре компании: турецкая компания Busserk Liman и консорциум "Рисоил-Херсон" (Грузия - Швейцария), Укрморпорт и "Специальная компания Морской порт Херсон".
Группа агропромышленных компаний RISOIL основана в Женеве, Швейцария. RISOIL S.A. представлена в Украине компаниями: Risoil Terminal - крупнейший универсальный экспортно-импортный терминал по перевалке украинских пищевых растительных масел и зерновых в Черноморском регионе; «Рисойл-юг» - терминал по перевалке масла в Южном; «Раздельнянский элеватор» (Одесская область) «Морской технический центр» - специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов.
Шестой апелляционный административный суд 3 февраля приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждении победителя концессионного конкурса в порту "Херсон". Министерству инфраструктуры и созданной министерством концессионной комиссии и рабочей группе запрещено предпринимать какие-либо действия, направленные на завершение концессионного конкурса.
Инициатором иска было ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум ООО Аскет-Шиппинг (40%) и ООО Глобал Грейн (60%). Компания обратилась в суд с требованием признать прoтивоправным и отменить приказ Мининфраструктуры от 17 января 2020 года №10 «Об отклонении претендента от участия в кoнцессионном кoнкурсе».
14 февраля стало известно, что Мининфраструктуры через суд добилось отмены приостановления концессии целостного имущественного кoмплекса ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).
Государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт" расположено в городе Херсон и условно относится к категории "малых" морских портов. Оно является государственной стивидорной компанией, осуществляющей операционную деятельность в акватории Херсонского порта, в частности грузопереработку всех видов экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов, кроме наливных. Основные грузы: зерновые, пищевые, строительные материалы и генеральные грузы.
Херсонский порт является ключевым морским портом на реке Днепр, имеет подъездные автодороги и железнодорожное сообщение.
Концессия государственных объектов предусматривает их передачу в долгосрочное управление частным компаниям, при этом такие объекты остаются в собственности государства.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Истерики Бужанского и помощь Медведчука. Как Рябошапку заочно отправляли в отставку
|Первый бой Шмыгаля: Как Коломойский и Медведчук атакуют Немчинова
|Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами
|Юрист «Квартала» из Петербурга. Кто такой Сергей Ионушас, который может стать новым генпрокурором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ разрешил концессию порта «Херсон»
|Облгазы Фирташа ответили на обвинения нового оператора ГТС
|НБУ изменил список системно важных банков
|Правительство обнародовало решение о смене директора «Центрэнерго»
|Укрзализныця выставила на «голландские аукционы» 2020 вагонов
|Долг «ГарПока» перед «Энергоатомом» по итогам января-февраля 2020 г. возрос до 2,8 млрд грн
Как отметил руководитель НАЭК "Энергоатом" Павел Павлышин, отсутствие своевременной и полной оплаты электроэнергии привело к дефициту средств у "Энергоатома" на выполнение производственной программы и оплату свежего ядерного топлива, а также к полному отсутствию финансирования инвестпрограммы по статье "Капитальное строительство".
Это интересно
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн
|Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
|Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы