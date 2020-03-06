АМКУ разрешил концессию порта «Херсон»





Антимонопольный комитет разрешил концессию в порту «Херсон», поскольку она не приводит к монополизации на товарных рынках Украины.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"АМКУ дал разрешение на концессию в порту "Херсон". Учитывая, что концессия не приводит к монополизации либо существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.

В АМКУ отметили, что победителем концессионного конкурса в порту Херсон стало ООО "Рисоил-Херсон" (г. Киев, Украина.), образованное с целью участия в концессионном конкурсе компаниями ООО «Петро Ойл Энд Кемикалс» (г. Киев, Украина.) И Risoil SA (г.Женева, Швейцария). Эти компании заключили договор объединения, по которому они обязуются сотрудничать и осуществлять реализацию проекта по передаче в концессию порта "Херсон".

"Петро Ойл Энд Кемикалс" и Risoil SA планируют осуществить инвестиции в запланированную трансакцию в размере 215,7 млн грн"-, заметили в АМКУ.

В конце января 2020 года в Антимонопольный комитет поступило заявление на опосредствованное приобретение ООО "Рисоил-Херсон" контроля, путем получения в концессию, над активами, которые принадлежат ГП "Херсонский морской торговый порт" и ГП "Администрация морских портов Украины" и вместе обеспечивают предоставление стивидорных услуг в порту "Херсон".

Кроме того, по информации антимонопольного ведомства, ООО «Рисоил-Херсон», с учетом отношений контроля, осуществляет, в частности, перевалку грузов в морских торговых портах «Черноморск» и «Південний».

При этом совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте стивидорных работ составляет около 2%, констатировали в Комитете.

Как сообщал Укринформ, 21 января 2020 года Министерство инфраструктуры приняло решение предоставить имущественный комплекс Херсонского морского торгового порта в концессию компании "Рисоил-Херсон".

О начале конкурсов по концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон" Мининфраструктуры объявило в сентябре прошлого года. В октябре начался прием заявок от компаний на участие в объявленных конкурсах.

В декабре стало известно, что за победу в концессионном конкурсе относительно морского порта "Херсон" соревнуются четыре компании: турецкая компания Busserk Liman и консорциум "Рисоил-Херсон" (Грузия - Швейцария), Укрморпорт и "Специальная компания Морской порт Херсон".

Группа агропромышленных компаний RISOIL основана в Женеве, Швейцария. RISOIL S.A. представлена ​​в Украине компаниями: Risoil Terminal - крупнейший универсальный экспортно-импортный терминал по перевалке украинских пищевых растительных масел и зерновых в Черноморском регионе; «Рисойл-юг» - терминал по перевалке масла в Южном; «Раздельнянский элеватор» (Одесская область) «Морской технический центр» - специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов.

Шестой апелляционный административный суд 3 февраля приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждении победителя концессионного конкурса в порту "Херсон". Министерству инфраструктуры и созданной министерством концессионной комиссии и рабочей группе запрещено предпринимать какие-либо действия, направленные на завершение концессионного конкурса.

Инициатором иска было ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум ООО Аскет-Шиппинг (40%) и ООО Глобал Грейн (60%). Компания обратилась в суд с требованием признать прoтивоправным и отменить приказ Мининфраструктуры от 17 января 2020 года №10 «Об отклонении претендента от участия в кoнцессионном кoнкурсе».

14 февраля стало известно, что Мининфраструктуры через суд добилось отмены приостановления концессии целостного имущественного кoмплекса ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).

Государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт" расположено в городе Херсон и условно относится к категории "малых" морских портов. Оно является государственной стивидорной компанией, осуществляющей операционную деятельность в акватории Херсонского порта, в частности грузопереработку всех видов экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов, кроме наливных. Основные грузы: зерновые, пищевые, строительные материалы и генеральные грузы.

Херсонский порт является ключевым морским портом на реке Днепр, имеет подъездные автодороги и железнодорожное сообщение.

Концессия государственных объектов предусматривает их передачу в долгосрочное управление частным компаниям, при этом такие объекты остаются в собственности государства.