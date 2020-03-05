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НБУ изменил список системно важных банков
13:41 05.03.2020 |
Национальный банк провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков и обновил его.
Количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в список вошел А-Банк.
Так образом, системно важными банками определены: А-Банк; Альфа-Банк; Кредобанк; ОТП Банк; Ощадбанк; банк «Пивденный»; ПриватБанк; ПУМБ; Райффайзен Банк Аваль; ТАСкомбанк; Укргазбанк; Укрэксимбанк; УкрСиббанк; Универсал Банк.
Напомним, в октябре 2019 года Альфа-Банк Украина завершил объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка, и стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка по отношению к его клиентам, партнерам и контрагентам.
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