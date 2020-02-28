АМКУ разрешил отдать порт «Ольвия» в концессию катарской компании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил победителю конкурса по передаче в концессию специализированного морского порта в Николаевской области "Ольвия" компании QTerminals из Катара разрешение на получение в концессию активов порта.

Как сообщили в пресс-службе АМКУ, важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения комитета на концентрацию.

Согласно сообщению, компания-победитель в течение пяти лет должна инвестировать в развитие порта 3,4 миллиарда гривень.

"Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг. Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - сказано в сообщении.

В конце января 2020 года в АМКУ поступило заявление катарской компании QTerminals на опосредованное получение в концессию активов, принадлежащих государственной стивидорной компании"Ольвия" и госпредприятию "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), которые вместе обеспечивают осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в специализированном морском порту "Ольвия".