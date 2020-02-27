Запорожсталь на треть сократила отчисления в государственный бюджет

ПАО «Запорожсталь» за 2019 год перечислило в государственный бюджет Украины 2,5 млрд грн, что на 33% меньше, чем за 2018 год.

Об этом Укринформe сообщили в пресс-службе предприятия.

«Запорожсталь» в 2019 году перечислила в Государственный бюджет Украины 2,5 млрд гривень, что на 33% меньше уровня 2018 года (3,8 млрд гривень в 2018 г). В местные бюджеты комбинат в 2019 году перечислил 670 млн гривень», - говорится в сообщении.

На комбинате отмечают, что сохранили отчисления в местные бюджеты на уровне 2018 года за счет роста заработной платы в 2019 году (в среднем на 25%) и, соответственно, роста отчислений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ).

