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«Укрэнерго» не выполнил рекомендации Минэнерго о прекращении импорта тока, - Оржель
22:43 21.02.2020 |
Министерство энергетики и защиты окружающей среды рекомендовало "Укрэнерго" остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые стали возможны в результате "поправки Геруса": но рекомендации не были выполнены. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на заседании Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в среду, 19 февраля, передает РБК-Україна.
"У меня была четкая позиция по импорту электрической энергии. Письмо, которое написано. Была отдельная беседа по импорту. Был график по импорту, там стояли нули. Теперь снова не нули. И опять-таки полномочий влияния на эту ситуацию у меня нет. Вы знаете мою позицию по системному оператору", - сказал Оржель.
Также министр подчеркнул, что у него нет полномочий влиять на решения системного оператора, поскольку это независимая компания.
"Они независимые, то есть, корпоратизированные, наблюдательный совет. Как я, как министр, буду влиять на их решение, не могут даже сказать. Как гражданин Украины могу сказать, что у меня это вызывает беспокойство, эффективность работы. Но как гражданин. Ибо, не дай Бог, они мне сейчас напишут и подадут в суд, что я, как министр, оказываю на них давление, на серьезные, корпоратизированные, очень прозрачные. Большие у них шоу происходят, в будущее они смотрят, шампанское пьют", - отметил Оржель.
Напомним, ранее Алексей Оржель заявлял, что системный оператор "Укрэнерго" обязан уменьшить импорт российского тока до технологического минимума, поскольку в Украине снизилось энергопотребление и нам нужно загрузить собственные энергопредприятия.
Народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что импорт российского тока привел к падению промпроизводства и рост уровня безработицы в Украине.
В свою очередь, компании поставщики электроэнергии в коллективном заявлении предупреждали, что в случае принятия НКРЭКУ изменений в Кодекс системы передачи, экспорт электроэнергии может полностью прекратиться.
Как писало РБК-Украина, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предложил министру финансов назначить Андрея Стасова в.и.о. главы "Укрэнерго".
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