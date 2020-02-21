На строительстве в Николаевском порту хотели украсть почти 380 миллионов - СБУ

Служба безопасности Украины совместно с подразделениями ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора предупредила нанесение государству ущерба в особо крупных размерах при строительстве причала Николаевского морского порта.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, должностные лица госпредприятия подозреваются в том, что в рамках контракта о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись. Кроме того, по данным следствия, значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия участников противоправной деятельности вероятно стали одним из факторов, который повлек срыв реализации утвержденного правительством государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 гривень.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства, стражи порядка проводят обыски в помещениях Николаевского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины.

Благодаря принятым мерам правоохранительными органами, руководством ГП "Администрация морских портов Украины" было принято решение о расторжении контракта для недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах.

Продолжаются следственные действия.