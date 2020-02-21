Начальник Бердянского порта задержан

НАБУ разоблачило начальника Бердянского порта в причинении государству ущерба на 2,5 млн грн.

В Запорожской области правоохранители разоблачили начальника Бердянского морского порта в злоупотреблениях, причинивших государству ущерб на сумму 2,5 млн грн.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, в среду, 19 февраля, при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили начальнику государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт» о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

По данным САП, действия начальника порта квалифицированы по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в рамках расследования, детективами задержаны еще три человека, которые вероятно причастны к совершению преступления, а именно заместитель начальника и инженер государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт», а также бывшая руководительница коммерческой компании.

Установлено, что указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически непоставленное оборудование. Как следствие, государству был причинен ущерб на сумму 2,49 млн гривень, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об уведомлении задержанным лицам о подозрении.



