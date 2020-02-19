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Суд поддержал АМКУ в споре с Запорожьеоблэнерго
17:51 19.02.2020 |
Верховный суд поддержал позицию Антимонопольного комитета относительно нарушений ОАО «Запорожьеоблэнерго» законодательства о защите экономической конкуренции, за которые предприятие было оштрафовано на 14,9 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.
"Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда поддержал позицию временной административной коллегии АМКУ о наличии в действиях ОАО «Запорожьеоблэнерго» нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что АМКУ признал нарушением закона невыполнение Запорожьеоблэнерго решения Запорожского областного территориального отделения АМКУ от 29 сентября 2015 года и безосновательный отказ ООО «Центр энергетического моделирования» в течение ноября 2015 - март 2016 года согласовывать заявленный им объем покупки электроэнергии.
За эти нарушения общество было оштрафовано на общую сумму 14,9 млн грн.
Не соглашаясь с таким решением Временной админколегии Комитета, ОАО «Запорожьеоблэнерго» обжаловало его в суде.
Точку в судебных разбирательствах поставил 30 января 2020 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда. ВС постановил оставить без изменений решение Хозяйственного суда города Киева от 4 июля 2019 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 15 октября 2019 года, а кассационную жалобу Запорожьеоблэнерго оставил без удовлетворения.
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