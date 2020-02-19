Суд поддержал АМКУ в споре с Запорожьеоблэнерго

Верховный суд поддержал позицию Антимонопольного комитета относительно нарушений ОАО «Запорожьеоблэнерго» законодательства о защите экономической конкуренции, за которые предприятие было оштрафовано на 14,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

"Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда поддержал позицию временной административной коллегии АМКУ о наличии в действиях ОАО «Запорожьеоблэнерго» нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что АМКУ признал нарушением закона невыполнение Запорожьеоблэнерго решения Запорожского областного территориального отделения АМКУ от 29 сентября 2015 года и безосновательный отказ ООО «Центр энергетического моделирования» в течение ноября 2015 - март 2016 года согласовывать заявленный им объем покупки электроэнергии.

За эти нарушения общество было оштрафовано на общую сумму 14,9 млн грн.

Не соглашаясь с таким решением Временной админколегии Комитета, ОАО «Запорожьеоблэнерго» обжаловало его в суде.

Точку в судебных разбирательствах поставил 30 января 2020 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда. ВС постановил оставить без изменений решение Хозяйственного суда города Киева от 4 июля 2019 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 15 октября 2019 года, а кассационную жалобу Запорожьеоблэнерго оставил без удовлетворения.

