ICU стала участником системы BankID НБУ

Группа ICU подключилась к системе BankID Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению на сайте ICU, подключение группы к системе BankID позволит ее клиентам проходить дистанционную идентификацию, а в дальнейшем и верификацию для получения финансовых услуг.

"Это существенно упростит доступ к инвестированию жителям всех регионов Украины, вследствие чего оформление клиента и дальнейшая торговля ценными бумагами сможет проводиться онлайн", - цитирует пресс-служба ICU руководителя отдела брокерского обслуживания клиентов ICU Евгения Грищенко.

BankID НБУ - система, которая предоставляет пользователям возможность проходить верификацию удаленно, чтобы дистанционно получить доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам.

Участниками BankID НБУ являются Ощадбанк, банк "Альянс", банк "Форвард", ПУМБ (все-Киев), Мотор-Банк (Запорожье), банк "Восток", Радабанк, А-Банк( все - Днепр), Кредобанк, Идея Банк (оба - Львов), банк "Пивденный" (Одесса), виртуальный monobank.

Основанная в 2006 году специалистами из ING группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы, под ее управлением находятся активы на сумму более чем $500 млн. Стратегия ICU также включает инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг.

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663%, еще 9,996332% - Владимиру Демчишину, а бывший до недавнего времени совладелец компании Александр Вальчишен в 2019 году продал свой пакет 6,58474% управляющим партнерам.

В Украине инвестгруппе ICU принадлежит банковская группа "Авангард", в которую помимо одноименного банка входят также ООО "Инвестиционный капитал Украина", Компания по управлению активами (КУА) "Инвестиционный капитал Украина", КУА - Администратор пенсионных фондов "АПинвест". В ее составе также открытый пенсионный фонд "Династия", закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Инвестиционный капитал - стабильный рост" и венчурные КИФ "Видновлення", "Инфинити профит" и "Адвентура".