Люксоптику купил миллиардер из Италии. Что о нем известно?

Диана Манучарян / LIGA.net

В начале января французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, мировой игрок на рынке линз, оптического оборудования и очков, купил крупнейшую украинскую сеть Люксоптика, следует из реестра Минюста.

Конечным владельцем Люксоптики теперь значится 84-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио.

"Король очков", как называют Веккио в итальянской прессе, выкупил крупнейшую в Украине сеть по продаже очков и линз у группы инвесторов, крупнейшие из которых - совладелец медсети Добробут Олег Калашников и жена экс-главы АП Бориса Ложкина Надежда Шаломова.

Они передали итальянскому бизнесмену сразу пять компаний - Люксоптика Холдинг, Оптический дом, Интереко, Ленти Про и Новая Виста.

Кто такой Леонардо Дель Веккио и что он купил?

Цена вопроса

Люксоптика - один из старожилов украинского ритейла и крупнейший продавец очков в стране. Первый магазин открылся в 1994 году в Харькове. За четверть века сеть разрослась до 178 торговых точек в 36 городах Украины. Флагманом сети в компании считают киевский магазин на бульваре Леси Украинки площадью 145 квадратов.

Калашников был управляющим партнером и занимался развитием сети. "Контрольный пакет был у Олега [Калашникова], он создавал этот бизнес", - рассказал общий знакомый Ложкина и Калашникова.

В 2018 году пяты проданных компаний, которые партнеры продали французско-итальянской EssilorLuxottica, получили 707 млн грн выручки ($29 млн), следует из финотчетности компаний, с которой ознакомилась LIGA.net.

В середине прошлого года физлица-собственники Олег Калашников, Надежда Шаломова, Инна Альтер, Валерий Девко и другие объединили свои пакеты в кипрскую компанию OH Holding Limited.

В январе 2020-го полноправным владельцем Люксоптики стал Леонардо Дель Веккио.

Во сколько обошелся украинский оптический бизнес итальянскому миллиардеру - неизвестно. Условия сделки стороны не раскрывают.

Борис Ложкин с женой Надеждой Шаломовой, фото: UMH group

Люксоптика работает на стыке двух форматов - магазина и офтальмологического центра.

Компания с самого начала позиционировала себя как продавца дорогой оптики и торговала продукцией модных домов - Dolce & Gabbana, Prada, Rodenstock, Porsche Design, Gucci, E.Zegna.

Но впоследствии создала четыре собственных торговых бренда - Exo, Sunderson, Casta, Best.

По словам директора по маркетингу сети Виолеты Ваньчук, за последние несколько лет компания стремилась нарастить продажи собственных товаров, чтобы избавиться от стереотипа "Люксоптика - это дорого".

Олег Калашников, фото - пресс-офис клиники "Добробут"

В прошлом году сеть начала экспорт собственных очков Casta в Британию, и вела переговоры о поставках в Израиль и Беларусь.

Что известно об итальянском "короле очков" и компании EssilorLuxottica?

Леонардо Дель Веккио - 84-летний итальянский миллиардер, лидер итальянского списка богатейших по версии Forbes.

Дело всей жизни - оптический бизнес - Леонардо начал, когда ему было всего 25. Тогда в городке Агордо у подножья Доломитовых Альп он открыл свою небольшую мастерскую по оптике Luxottica. Спустя полвека Luxottica превратилась в крупнейшего в мире производителя и розничного продавца очков и линз, с 77 734 работниками и более 8000 магазинами по всему миру.

Luxottica известна благодаря таким брендам, как Ray-Ban, Oliver Peoples, Oakley, Persol. Очки создаются по лицензии для Giorgio Armani, Burberry, Chanel, Michael Kors и Prada.

Сейчас производственные мощности преимущественно сконцентрированы в Америке, Китае, Италии и России.

По оценкам Forbes, на начало 2019 года Леонардо Дель Веккио занимает 50-ю позицию среди самых богатых людей мира и 2-е место в Италии, а его состояние оценивается в $25,5 млрд.

Новую страницу в истории Luxottica Леонардо отрыл в 2018 году. В результате слияния с крупнейшим в мире производителем линз - французской Essilor, на мировом рынке оптики появится холдинг EssilorLuxottica - лидер с годовой выручкой в 15 млрд евро ($16,2 млрд).

Сумма сделки, по сообщению Bloomberg, достигла 22,8 млрд евро ($24,7 млрд). В СМИ тогда писали о дерзком поступке бизнесмена и отсутствии реакции со стороны антимонопольных органов.

Леонардо Дель Веккио, фото: Francois Bouchon/Camera Press

На этом международная экспансия Леонардо не закончилась, в 2019 году он решил расширить свою розничную платформу на 7000 магазинов. Так, французско-итальянская EssilorLuxottica объявила о покупке за 7,2 млрд евро ($8 млрд) нидерландской розничной сети GrandVision.

На этот раз Антимонопольный комитет ЕС не остался в стороне и открыл расследование по слиянию двух гигантов оптического бизнеса, сообщает Reuters. Комитет опасается, что компании создадут монополию и существенно снизят конкуренцию на мировом рынке. Свое решение - заключить или заблокировать сделку, Антимонопольный комитет ЕС обещал объявить 22 июня.

От украинского антимонопольного ведомства ему ничего не грозит. Разрешение на поглощение Люксоптики АМКУ дал в самом конце декабря.