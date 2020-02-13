Укргазбанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита до 5 млн грн

Укргазбанк разработал специальные условия кредитования украинцев на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. В частности, Банк увеличил максимальную сумму кредита до 5 млн грн.

Сейчас украинцы уже получили более 320 ипотечных сертификатов на сумму 183 млн грн. Чаще всего за новым жильем обращаются жители столицы, Харькова и Днепра.

«Укргазбанк уделяет большое внимание именно ипотечному кредитованию. Мы создали первый в Украине ипотечный офис для того, чтобы собственное жилье стало доступным для большинства украинских семей. Кредиты на ипотеку мы предоставляем в национальной валюте, а обеспечением по кредиту выступает недвижимое имущество, приобретаемое за счет кредита. Максимальный срок кредитования 20 лет, но по нашей статистике, клиенты возвращают кредит за 10 лет. Кстати, более 40% заявок на ипотеку мы получаем от жителей столицы», - отметил Председатель Правления УКРГАЗБАНКА Кирилл Шевченко.

Купить жилье в кредит через ипотечный офис УКРГАЗБАНКА можно под 15,5% годовых в гривне, причем без комиссий за оформление. Первый собственный взнос - от 20% от стоимости жилья.

Узнать о возможной сумме ипотечного кредита в УКРГАЗБАНКЕ можно без лишних визитов в банк, заполнив заявку на сайте, а дальше - получить свой ипотечный сертификат.