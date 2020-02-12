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Лазорко восстановился на работу в «Укртранснафту»
17:53 12.02.2020 |
Александр Лазорко по решению суда восстановился на работе в АО «Укртранснафта». Он занял должность заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами, свидетельствует информация на сайте госкомпании.
По имеющимся сведениям, Лазорко занял эту должность в конце января 2020 г. Пресс-служба «Укртранснафты» на момент публикации новости на запрос не ответила.
По данным директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, Лазорко восстановился в «Укртранснафте» с помощью начатого им против компании судебного процесса. Должность, которую он получил после восстановления, не предусматривает право подписи и участие в хозяйственной деятельности.
«Мне говорят, что нынешняя (его. - ek) должность в «Укртранснафте» - бутафорная. Права подписи нет, участия в хоздеятельности нет, кабинета нет, машины нет. Зачем было восстанавливать? В противном случае была перспектива проиграть миллионов на 15 гривен, включая компенсацию страданий Лазорко в Лондоне, где он скрывался от следствия при Порошенко. Посчитали, что с учетом былых подвигов он уже и так дорого обошелся налогоплательщикам», - сообщил Сергей Куюн на странице в социальной сети Facebook.
Напомним, Александр Лазорко в марте 2015 г. был отстранен от руководства «Укртранснафтой», а вскоре уволен. Основной причиной его отстранения послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранение на заводах группы «Приват». В 2015 году «Укртранснафта» платила за хранение около 2,5 млн грн в день. Вернуть эту нефть удалось только в 2019 г., компенсировав группе «Приват» часть затрат на ее хранение, около 1 млрд грн.
Этот и другие эпизоды работы Лазорко - например, чрезмерные расходы на страхование, резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса компанией «Синтез Ойл» - стали предметом расследования правоохранительных органов. В августе 2015 г. Лазорко покинул Украину и до конца мая 2019 г. скрывался от украинских правоохранителей в Лондоне. 29 мая 2019 г. стало известно, что МВД сняло Лазорко с розыска, а 5 июня он вернулся в Украину и сразу же начал через суд добиваться своего восстановления на должности главы компании.
Лазорко - топ-менеджер группы «Приват» Игоря Коломойского. В разное время он возглавлял принадлежащие группе НПЗ «Нефтехимик-Прикарпатья» и «НПК-Галичина», а с 2009 по 2015 гг. - госкомпанию «Укртранснафта».
И.Коломойский лично приезжал в офис «Укртранснафты» в ночь с 19 на 20 марта 2015 г. с целью не допустить отстранения Лазорко с должности главы «Укртранснафты». Впоследствии он неоднократно публично поддерживал Лазорко и предлагал наградить его орденом за «спасение технологической нефти».
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