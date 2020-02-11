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Суд разблокировал концессию порта Херсон
13:24 11.02.2020 |
Мининфраструктуры через суд отменило приостановку концессии имущества «Херсонского морского торгового порта» (ХМТП).
Об этом Latifundist.com сообщили в пресс-службе МИУ.
По словам представителей пресс-службы, соответствующее решение суд принял сегодня, 10 февраля.
«Да, Министерство выиграло суд. Решение вступает в силу через 15 дней», - прокомментировали в МИУ.
В комментарии Latifundist.com юристы компании RISOIL заявили, что меры обеспечения отменены полностью.
«По результатам заседания, которое состоялось 10 февраля 2020 г. в Шестом административном апелляционном суде меры обеспечения иска, которые препятствовали заключению договора о передаче компании «Рисоил-Херсон» в концессию порта Херсон были отменены полностью. В ходе судебного рассмотрения суд принял и учел обоснованные позиции Министерства Инфраструктуры Украины (ответчик) и компании «Рисоил-Херсон» (третье лицо, победитель конкурса по концессии), результатом чего стало законное и правомерное решение. Тем не менее, остается вероятность того, что указанное решение может быть обжаловано истцом в Верховный Суд», - отметили юристы.
Напомним, что компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию имущества «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП). Однако 4 февраля Шестой апелляционный административный суд города Киева приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры Украины №16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и определении концессионера имущественного комплекса ХМТП. Сооснователь и директор компании RISOIL S.A. Шота Хаджишвили написал, что конкурс на концессию ХМТП был прозрачным. В Мининфраструктуры ранее сообщали, что она не согласны с решением суда и осуществляют меры, направленные на обжалование данного решения в судебном порядке.
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