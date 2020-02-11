На Одесском припортовом представили нового руководителя

10 февраля коллективу ПАО «Одесский припортовый завод» представили нового исполняющего обязанности председателя правления предприятия Николая Синицу.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

10 февраля заместитель Председателя Фонда государственного имущества Украины Сергей Игнатовский посетил с рабочим визитом ПАО «Одесский припортовый завод», где представил стратегию развития завода, нового и.о. председателя правления предприятия Николая Синицу и провел встречу с трудовым коллективом", - говорится в сообщении.

Игнатовский отметил, что ОПЗ должен стать одним из крупнейших налогоплательщиков в области и получить статус одного из промышленных гигантов Украины. Сегодня ФГИУ разрабатывает механизмы реструктуризации долга предприятия перед кредиторами для дальнейшего расчета.

Проблема задолженностей не повлияет на производственный процесс, акцентировал Игнатовский.

Игнатовский напомнил, что долгое время завод был объектом споров между различными финансово-политическими группами, которые периодически блокировали его работу. Цель Фонда государственного имущества - искоренение подобных практик и недопущение олигархических групп к ресурсам и рычагам управления ОПЗ.

Заместитель председателя ФГИ заверил, что государство не допустит реализации рисков, связанных с приватизацией предприятия.

«Существуют опасения, что после приватизации завод будет порезан на металлолом. Спешу развеять эти страхи - государство будет пристально следить за соблюдением инвестиционного договора и осуществлять предусмотренные законами меры в случае его нарушения», - заверил чиновник.

Для обеспечения максимально конкурентной приватизации ОПЗ на предприятии работает инвестиционный советник, деятельность которого будет способствовать финансовому оздоровлению предприятия и дальнейшему привлечению инвесторов.

Как сообщалось, ОПЗ 1 августа 2019 года запустил производственные мощности после почти полуторагодовалого простоя. Предприятие работает по давальческой схеме с компанией «Агро Газ Трейдинг».

Фонд госимущества Украины в декабре 2019 года назначил заместителя председателя ФГИУ Сергея Игнатовского председателем наблюдательного совета ПАО «Одесский припортовый завод». Государству принадлежат 99,5667% акций ОПЗ.

В газете Фонда государственного имущества Украины "Ведомости приватизации" 15 января 2020 года обнародован перечень объектов большой приватизации на 2020 год, среди которых - Одесский припортовый завод и Центрэнерго.

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR может принять участие в приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ).

Детективы НАБУ 29 января задержали трех человек во время передачи взятки председателю Фонда госимущества в обмен на назначение на должность директора ОПЗ "заведомо определенного человека".

По данным следствия, подозреваемые предложили председателю ФГИУ 5 млн долл. и планировали давать неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. их задержали.