ОККО, WOG и AMIC возглавили рейтинг импортеров автобензина в 2019 г.

В 2019 г. тройка крупнейших импортеров автомобильного бензина осталась прежней: лидерство удерживают ОККО, WOG и AMIC. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

ОККО увеличила импорт бензинов на 4,7%, до 307 тыс. т. Крупнейшим источником поставок для компании остается Беларусь, но закупки у «Белорусской нефтяной компании» по итогу 2019 г. снизились на 20%. Эти объемы были замещены литовским ресурсом, импорт которого в 2019 г. удвоился — с 55 до 117 тыс. т.

WOG сократила импорт на 24% (на 56 тыс. т), до 174 тыс. т, диверсифицировав свой портфель за счет закупок кременчугского бензина. Основным источником импорта для WOG остается Беларусь, на которую в 2019 г. пришлось около 80% импортных поставок. Напомним также, что WOG стала единственной компанией среди розничных операторов, импортировавшей в 2019 г. бензин по морю: она поставила 6 тыс. т румынского бензина в октябре через Николаев.

Третью строчку рейтинга сохраняет AMIC с 73 тыс. т (+ 3% к 2018 г.). Основной объем компания завезла из Литвы, нарастив поставки в 2 раза — с 20 тыс. т до 46 тыс. т. Параллельно импорт из Беларуси снизился примерно на 50% — с 51 до 27 тыс. т.





Импортер 2019 2018 Изм,% ОККО 307 293 4,7% WOG 174 230 -24,3% AMIC 73 71 3,1% UPG 62 52 19,2% БРСМ-Нафта 54 60 -9,9% SOCAR 40 41 -0,8% KLO 31 22 37,8% Glusco 27 31 -14,9% Альянс Ойл Украина 26 25 4,3% ЗНГК 25 39 -35,4% Другие 218 232 -6,1% Всего 1038 1097 -5,4%

На четвертую строчку рейтинга поднялась компания «Укрпалетсистем» (UPG) с объемом 62 тыс. т (+19,2% к 2018 г.). Компания опередила «БРСМ-Нафту», которая сократила импорт на 10%, что может объясняться временным уменьшением размера сети после разделения бизнеса между Андреем Бибой и Эдуардом Ставицким в августе 2018 г.

Самый высокий прирост импорта бензинов показала столичная сеть KLO — 38% (с 22 до 31 тыс. т).

Как сообщал enkorr, в 2019 г. объем украинского рынка автомобильных бензинов увеличился на 1,3%, до 1,95 млн т. Производство украинскими НПЗ повысилось на 10% до 908 тыс. т, импорт сократился на 5%, до 1,03 млн т. В том числе поставки из Беларуси сократились на 17%, до 691 тыс. т, из Литвы увеличились на 40%, до 328 тыс. т.

Рынок бензина с 2014 по 2019 гг. сократился на 20% (на 0,5 млн т) на фоне роста популярности более дешевого сжиженного газа, потребление которого за этот период возросло в 2 раза — с 1 до 2 млн т. Это стало результатом более низкой цены этого вида моторного топлива: соотношение средней розничной цены автогаза к цене бензина А-95, например в 2019 г., составило 42,2%.

В 2019 г. крупнейший производитель бензинов в Украине компания «Укртатнафта» предприняла несколько попыток добиться пересмотра ставок акцизного налога на бензин и сжиженный газ, которые на сегодня составляют соответственно 213,5 и 52 евро за тысячу литров. Выравнивание разницы в ставках акцизного налога, по мнению «Укртатнафты», позволило бы прекратить падение объемов рынка бензина и создать предпосылки до увеличения объемов переработки.